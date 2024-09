Gobernador de Michoacán anuncia paquete de reformas que presentará al Congreso del Estado

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó este lunes el "Plan Morelos", una serie de reformas constitucionales que próximamente enviará al Congreso del Estado.

En Palacio de Gobierno, el mandatario estatal detalló en qué consistirá cada reforma que propondrá a los diputados locales de la siguiente legislatura que entrará en funciones a mediados de septiembre.

La primera reforma consistirá en que quede plenamente establecido en la Constitución Estatal el derecho de la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas de Michoacán.

En la segunda reforma Ramírez Bedolla propondrá la elevación a rango constitucional de los programas sociales relacionados a la salud, pues este "es un derecho fundamental". También prevé que se constitucionalice el programa de apoyo a mujeres y niños con cáncer, para que así se garantice su continuidad independientemente del cambio gubernamental.

Pro la "democratización y presupuesto pleno" de la UMSNH

La tercer reforma que presentará el Ejecutivo Estatal, es la "democratización y presupuesto pleno" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Alfredo Ramírez destacó que en dicha reforma quedará garantizada la autonomía universitaria, de manera que se respetará la toma de sus decisiones, como es la elección democrática del rector o rectora, proceso en el que participarán alumnos, académicos, personal administrativo, sindicatos y consejo universitario.

La cuarta reforma establecerá el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pendiente en el que dijo, "ya vamos retrasados en Michoacán".

Con esta propuesta de ley se buscará que las mujeres tengan libertad para tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo, "promoviendo su autonomía y derechos reproductivos.

Reforma para que las actividades agrícolas e industriales

En materia ambiental, el Ejecutivo Estatal presentará una quinta reforma para que las actividades agrícolas e industriales asuman su responsabilidad medio ambiental y de los estragos que causan, también buscará asegurar el financiamiento y la permanencia de los sistemas tecnológicos de inteligencia artificial, como es el programa "Guardián Forestal", que ayudan a combatir la deforestación y otros delitos "que nos han hecho perder miles y miles de hectáreas".

La sexta reforma buscará una mejora en la procuración de justicia, de manera que los ministerios públicos sean elegidos democráticamente por voto directo, "como se hace en Estados Unidos y otros países de Europa".

También contempla que a la procuración de justicia se sume la figura del jurado ciudadano, que acompaña a los jueces y fiscales en la impartición de justicia.

Reforma judicial de AMLO se aprobará esta semana

Aseguró que la reforma judicial federal propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se aprobará en esta semana, y posteriormente se homologará en Michoacán, pues "no se puede combatir la inseguridad de la delincuencia cuando la ley y el sistema está totalmente a favor de los delincuentes".

La séptima reforma que se enviará al Poder Legislativo de Michoacán impedirá que sea posible la reelección en la entidad.

Alfredo Ramírez, dijo que este conjunto de reformas es "un plan basado en el consenso, de causas siempre legales y respetuoso de la división de poderes y niveles de gobierno".

Afirmó que en los primeros meses de 2025, antes de que se discuta en el congreso local el presupuesto, estás reformas serán aprobadas.

Recordó que la mayoría de los legisladores entrantes pertenecen a Morena, partido político presente en el gobierno estatal y federal, "pero esa mayoría no la otorgó el pueblo de México, esa mayoría no se compró y por lo mismo, esa mayoría no será defraudada".

