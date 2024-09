Por inseguridad, alcalde de Cotija pide licencia para separarse temporalmente del cargo

Cotija, Michoacán.- Juan Pablo Aguilar Barragán, alcalde de Cotija, solicitó licencia para ausentarse del cargo por un periodo de 60 días, permiso que fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada el pasado miércoles.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Contreras, explicó que, sin un documento oficial y únicamente por vía telefónica, el presidente municipal le solicitó que a su nombre, tramitara la licencia para separarse del cargo por un periodo de 60 días.

Durante la sesión, en la que estuvo ausente el munícipe emanado del PAN, quien tampoco pudo comunicarse por videollamada, como se tenía previsto, los siete regidores y la síndico Blanca Ibarra aprobaron la separación temporal del alcalde.

“Él ahorita tiene permiso, está muy bien gracias a Dios, por su propia seguridad de él decidió pedir un tiempo de vacaciones y nosotros entendemos la situación. Sí nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos hace falta nuestro capitán del barco pero lo entendemos claramente su situación de él lo apoyamos incondicionalmente”, explicó la síndico.

El alcalde no manifestó ser víctima de amenazas

De acuerdo a Blanca Ibarra, el alcalde no manifestó ser víctima de amenazas: “Yo sé que son temas muy privados, muy delicados, entonces a nosotros como tal, no. Sabemos que está bien, que por ahí se enlaza virtualmente con nosotros, pero no lo manifiesta (estar amenazado)”, señaló.

Blanca Ibarra señaló que asumirá la encargatura de despacho, y con ello descartó que se vaya a instaurar un Concejo Municipal, pues “todas las áreas están trabajando, todos los directivos con toda su responsabilidad que tienen están haciendo un buen trabajo y no se podría porque estamos dentro de la ley”.

Sobre la posibilidad de asumir el cargo de presidenta sustituta, la síndico rechazó tajante aceptar la propuesta.

- ¿Tiene miedo? - se le cuestionó.

- Bastante. Sí da incertidumbre, sí da nostalgia. Se siente mal de ver a Cotija en la situación que está -, reconoció.

Tras el asesinato de la anterior alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa, y ahora con la ausencia del presidente Juan Pablo Aguilar, los habitantes se sienten abandonados, sin una autoridad que les dé certeza.

“Que pongan un presidente, quien sea pero que haya alguien que nos gobierne, porque sin gobierno ¿un pueblo para qué sirve? Para nada. A todos nos afecta, a los comerciantes”, aseguró Don Rafael, un vendedor de fruta de la plaza principal de Cotija, quien afirmó, sus ventas bajaron desde hace 3 meses.

En la cabecera municipal hay presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal, mientras que en la zona que colinda con Jalisco la Guardia Civil desplegó un operativo en los municipios aledaños de Tocumbo, Tingüindín, Villamar, Jiquilpan y Marcos Castellanos.