¿Los celulares causan cáncer? Estudio de la OMS arroja luz sobre el miedo a la radiación y a los teléfonos

Algunas personas experimentan dolores de cabeza severos y que incluso pueden durar varias horas tras la exposición prolongada a los teléfonos celulares o móviles. Esta condición pone en alerta a muchas personas, quienes han comenzado a pensar que podría haber una relación directa entre estos dispositivos y enfermedades como el cáncer.

Esto orilló a la Organización Mundial de la Salud a realizar una revisión sobre diversas investigaciones a lo largo del mundo que se hicieron para encontrar elementos que puedan indicar si el uso del smartphone ocasiona problemas de salud a los seres humanos.

El debate en torno a la investigación sobre el aumento del diagnóstico de cáncer y el uso de teléfonos móviles ha sido un hecho presente en la comunidad científica durante las últimas décadas; no obstante, esta interpretación causal por parte de la OMS podría dar más claridad a los hechos.

La OMS revisó estudios hechos desde 1994. FOTO: Generada con Meta AI

¿Los que utilizan el celular tendrán cáncer cerebral por los teléfonos?

El estudio en cuestión desmentiría que el uso frecuente del celular causa cáncer de cabeza. El análisis revelaría que los dispositivos móviles no afectan en nada al cerebro humano, ni lo llevarían a un diagnóstico de cáncer, necesariamente.

De acuerdo con este estudio, no hay evidencia sólida que vincule mayores niveles de exposición a los celulares con un aumento en el riesgo de cáncer cerebral, pese a lo que la misma OMS había determinado como un factor de riesgo.

La alarma sobre los posibles riesgos comenzó en el año 2011, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, clasificó las ondas de radio emitidas por teléfonos móviles como el posible cancerígeno para los humanos.

Por el momento, puede seguir ocupando su teléfono celular sin ningún temor. FOTO: Generada con Meta AI

El uso del teléfono, el cáncer y las esperanzas de vida: ¿qué dicen los expertos?

Esta clasificación se basó en una evidencia limitada proveniente de estudios observacionales. Aunque esta dependencia subrayó que los resultados no eran concluyentes en ese entonces, la noticia generó gran preocupación.

Desde entonces, algunas personas han considerado que es verdad que haya una relación entre la potencia de los teléfonos móviles y el riesgo del cáncer cerebral o de cabeza. Hay algunos que inclusive han cambiado de manera radical los niveles de exposición a estos aparatos por temor a los resultados de estar en contacto con la energía de radiofrecuencia.

En esta nueva revisión, comisionada por la Organización Mundial de la Salud, ofrece una perspectiva actualizada y más completa. El análisis va dirigido por que Kary Piris y Sarah Lourau, de la Agencia Australiana de Protección contra la Radiación y Seguridad Nuclear, incluyó una un análisis de los datos profundo sobre 63 estudios de un total de más de cinco mil realizados entre 1994 y el año 2022.

Estos dispositivos son parte de la vida diaria de los mexicanos. FOTO: Archivo.

La lucha contra el cáncer y la exposición de teléfonos

Esta revisión fue realizada por un equipo de 11 investigadores provenientes de diez países y los resultados apuntan a que las ondas de radio de celulares no están asociadas con un mayor riesgo de cáncer cerebral. No importa la cantidad de llamadas, los años de edad que tenga el usuario o el tipo de dispositivos, hasta ahora no se han encontrado efectos a largo plazo en los teléfonos móviles.

Se analizaron incluso factores como el tiempo de uso, frecuencia de llamadas y la posible radiación de antenas de telefonía, pero al final de no se encontró una asociación significativa con el cáncer ni otro tipo de cáncer en la cabeza o cuello.

La revisión también abordó el impacto del uso prolongado de los teléfonos móviles y a la energía de radiofrecuencia que despiden, lo cual confirmó que incluso aquellos que han utilizado los dispositivos durante diez años o más no muestran un mayor riesgo de cáncer de cabeza o tener un diagnóstico positivo de cáncer.

Además, los hallazgos se alinean con investigaciones anteriores que no han demostrado un incremento en incidencias de cáncer cerebral, en paralelo con el aumento del uso de tecnologías inalámbricas.

Las investigaciones sobre el cáncer mantienen ocupada a una parte importante de la comunidad científica. FOTO: Generada con Meta AI

Con esto, los expertos subrayan que aunque los límites de seguridad establecidos por organizaciones como la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones no Ionizantes son adecuadas, que es crucial continuar con la investigación, debido también al rápido desarrollo tecnológico y la introducción de nuevas frecuencias de ondas de radio, así como de otros tipos de energía de radiofrecuencia a la que se expone la población desde niños.

La revisión según especialistas permite pasar de una preocupación cautelosa a una mayor confianza en el uso de teléfonos móviles que no incrementa el riesgo de un tipo de cáncer. Pero sin duda alguna, el debate no llega todavía a su fin.

El estudio representa solo el paso hacia una comprensión más completa y basada en evidencia sobre el mito o realidad del cáncer cerebral, supuestamente ocasionado por el uso de aparatos o teléfonos móviles.

¿Cómo funciona un celular y y cuál es la función del teléfono?

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer de Estados Unidos, estos dispositivos trabajan enviando y recibiendo señales de estaciones base, las cuales ocupan torres de telefonía que se colocan en diversos puntos de los países.

Estos elementos no solamente sirven para permitir el intercambio de llamadas y mensajes, sino que además permiten la conexión a internet y el intercambio de datos. Esta tecnología inclusive permite enviar alertas a la gente como la que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en la Ciudad de México para el Simulacro de Sismo Nacional.

Desde hace años hay una rama de investigaciones en torno al daño que podrían producir estas herramientas. FOTO: Archivo.

¿Cuánta radiación emite un celular y qué información del teléfono móvil debes conocer?

Según datos de la Sociedad Americana del Cáncer de Estados Unidos, hay un índice en cuanto a la cantidad de energía de radiofrecuencia (SAR por sus siglas en inglés) que debe recibir un teléfono para que sea seguro para los usuarios.

Cada unidad tiene sus propios valores, aunque en la norma norteamericana e internacional obliga a las empresas a hacer públicos los niveles máximos de SAR que tienen sus dispositivos, a fin de que los usuarios y distribuidores estén al tanto de los riesgos que pueden causar.

Según la norma en Estados Unidos, la mayor cantidad de SAR que debería recibir un celular en contacto con un humano es de 1.6 vatios (watts) por kilogramo de peso del cuerpo (W/Kg).

¿Cómo afectan los teléfonos móviles y que daños causa el celular a nuestra salud?

Pese a que no hay una relación directa entre los teléfonos móviles y el cáncer de cabeza, el uso de estos dispositivos, sobre todo cuando la exposición comienza cuando los usuarios son niños puede poner en riesgo su salud por diversos hechos.

En cuanto a las diversas investigaciones que se han hecho en torno a la potencia de estos aparatos, se han encontrado evidencias que apuntarían a que pueden causar los siguientes daños:

Daño en la vista. Este afecta particularmente a los niños, quienes se exponen a pantallas de alta potencia y que muchas veces tiene luz azul, la cual está asociada a padecimientos como la vista cansada.

La postura para usar estos aparatos ocasiona diversos padecimientos. FOTO: Generada con Meta AI

Problemas en el cuello y la columna. La inclinación de la cabeza que es necesaria para el uso de muchos teléfonos móviles ocasiona que algunos usuarios se enfrenten a mantener una mala postura, lo cual afecta a estas partes del cuerpo.

El mantener los dedos sujetando el aparato puede ocasionar tendinitis, adormecimiento de los dedos. Esta consecuencia de usar los aparatos puede controlarse o combatirse por medio de ejercicios terapéuticos como abrir y cerrar las manos.

Insomnio: el uso de teléfonos móviles antes de dormir puede causar niveles de actividad cerebral que impiden conciliar el sueño, lo cual además incide en el humor y en el estrés de la gente que pasa por estas situaciones.