Rita Ozalia asegura que Morena tiene buenos candidatos para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027

Tras aseverar que en el 2027 competirán solos por la gubernatura de San Luis Potosí, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez aclaró que tiene buenos y suficientes perfiles para esa candidatura que se someterán en su momento a una encuesta.

"Morena es de puertas abiertas, todos pueden hacer campaña desde ahorita, pero es importante que en Morena se trabaja desde abajo, con la gente, debemos tener Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y hay algo más que Morena es por encuesta, el que esté mejor posicionado será el perfil, tenemos perfiles muy buenos en Morena que pueden ser candidatos a la gubernatura, trabajamos con quien quiera y ame a la gente", expuso.

Sobre la versión de que el priista Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, pudiera abanderar a Morena en el 2027 la dirigente morenista expresó su respeto institucional, pero refirió que no le gustaron los comentarios que hizo en torno a la Rreforma Judicial, "mientras no se metan con lo nuestro no nos metemos con lo de ellos", enfatizó.

Respecto a una posible candidatura de su hermana la próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, precisó que es una decisión personal que debe ser consultada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Rita Ozalia reafirmó su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum

"Vamos a ir solos, ya vimos que la coalición (Con el PVEM-PT) no funcionó porque siempre nos va a faltar un senador y necesitamos que nos den la confianza desde el centro y nos permitan ir solos", perfiló.

Rita Ozalia reafirmó que el compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum es el único que los mueve porque son un movimiento de izquierda, "somos de lucha, somos Cuarta Transformación en Morena", indicó.

