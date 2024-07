Líder del SNTE cederá diputación plurinominal a presidente del Panal en San Luis Potosí

El secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y diputado plurinominal electo por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (Panal SLP), Juan Carlos Bárcenas Ramírez, confirmó que una vez que el 14 de septiembre rinda protesta en el Congreso del Estado, pedirá licencia para que su suplente, Crisógono Pérez López, quien es presidente del partido, asuma la curul mientras él continuará liderando al magisterio potosino.

"Habremos de tomar posesión, esperar el tiempo mínimo que establece el Congreso para poder pedir licencia y la función la va a asumir el maestro Crisógono Pérez López (...) y yo sigo en la conducción de la Sección 26", subrayó.

Juan Carlos Bárcenas Ramírez confirmó que cederá su curul. X/@ZonaPotosinaSLP

El dirigente magisterial potosino reiteró que "Fuerza Turquesa", representado electoralmente por el Panal SLP es parte de la Cuarta Transformación y buscarán en su representación Parlamentaria en el Congreso del Estado de San Luis Potosí mantener la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, además de impulsar mayor presupuesto para la educación y las escuelas de las cuatro regiones del estado.

En ese sentido, celebró que la actual Legislatura potosina haya aprobado la iniciativa presentada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona que reforma el Artículo 28 dela Ley de Pensiones del Estado y que permitirá a las dependencias estatales absorber los pasivos que generen en el Fondo de Pensiones, ya que afirmó que con ello las y los más de mil 700 maestros jubilados de Telesecundaria tendrán garantizado el pago de su pensión, mientras que los activos contarán con el Bono de Permanencia.

En temas político-electorales, Juan Carlos Bárcenas Ramírez dijo que Morena deberá de reflexionar sobre el por qué en la elección al Senado no lograron el Plan C ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque atajo que "Fuerza Turquesa" cumplió con su parte de apoyar en la Zona Metropolitana de la capital potosina a Ruth González Silva, esposa del gobernador Gallardo y senadora electa, mientras que en el interior del estado lo hicieron a favor de Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien por Morena no logró el tercer escaño potosino en la Cámara Alta para Morena y la 4T.

Pese a ello, el dirigente de las maestras y maestros en San Luis Potosí, mencionó que se han reunido con la senadora Ruth González y con la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, para ajustar la agenda en favor de políticas públicas en favor del magisterio potosino.

"Hay un compromiso establecido con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum en donde el magisterio estará cerca de todos los proyectos, como el que en la seguridad social podamos migrar al Décimo Transitorio, es decir que el trabajador aspire a jubilarse con su último salario", ponderó.

