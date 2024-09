"Él fue, siempre me pedía cosas": golpean a psicólogo de secundaria por presunto abuso sexual en Cholula

Padres de familia se organizaron para agreder físicamente a un psicólogo de secundaria, quien fue acusado por una alumna por presunto abuso sexual, en el municipio de Cholula, del estado de Puebla. Durante el video que circula en redes se observa a un joven de aproximadamente 30 años siendo cuestionado por padres y alumnas.

El joven intenta alejarse de la escena, sin embargo, un hombre se acerca y lo somete con su brazo, momento en el cual comienza la paliza contra el presunto agresor sexual. Después de recibir un golpe de lleno en el rostro, el resto de los presentes se abalanzan y comienzan a propinarle una serie de empujones y patadas.

Por otra parte, hay una señora de aproximadamente 50 años que intenta calmar a la multitud de cerca de 15 personas y les pide que se tranquilicen. "Espérense, no, no, por favor", exige en reiteradas ocasiones. No obstante, hacen caso omiso y la colocan a un lado para continuar con la golpiza.

Mientras los nervios de la multitud se agravan, un policía de tránsito se aproxima y cuestiona la situación para saber cómo puede apoyar. Sin embargo, debido al gran número de padres de familia furiosos, sus esfuerzos son en vano. Las primeras versiones indican que el profesor de educación física también ha sido señalado, por lo que los afectados deberán acudir al Ministerio Público para presentar su denuncia y abrir una carpeta de investigación.

Los docentes pertenecen a la escuela secundaria Blandina Torres de Marín , situada en San Andrés Cholula. El plantel educativo le negó el acceso a elementos policiacos tras la denuncia de abuso por parte de una alumna, por lo que los padres de familia acudieron a las afueras para interceptarlo y someterlo a golpes.

Escuela secundaria Blandina Torres de Marín

FOTO: Google Maps

Hasta el momento, la secundaria Blandina Torres de Marín no ha emitido un comunicado oficial con respecto a los señalamientos de su personal. Sin embargo, los padres de familia han iniciado las conversaciones con los directivos para aclarar si se procede con una denuncia penal.