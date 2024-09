Los deudores alimentarios morosos no podrán tramitar licencias ni pasaportes en Nayarit si se aprueba esta iniciativa

Las personas que estén dentro del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como deudores alimentarios morosos podrían enfrentarse a la negativa a la hora de realizar trámites como el sacar licencias de conducir o pasaportes en Nayarit. Esto lo dio a conocer el legislador local Fernando Rocha.

En entrevista, el diputado aseguró que se está trabajando en una iniciativa para fomentar el pago de la pensión de alimentos, a fin de que se garanticen los derechos de las personas que dependen económicamente de alguien que abandona el hogar.

Le medida sigue la tendencia que se da a nivel nacional, la cual estipula la pérdida de derechos políticos o civiles a quienes incumplen con el pago de un porcentaje del sueldo para satisfacer las necesidades de las personas beneficiadas por alguna sentencia condenatoria por parte de un juez.

Los principales beneficiarios de la pensión de alimentos suelen ser niños y adolescentes, los cuales son protegidos por la ley una vez que alguno de sus progenitores o tutores deja el domicilio. En estos casos, se suele obligar a uno de los padres a pagar un porcentaje del sueldo para así brindar el sustento necesario durante el desarrollo de su vida.

¿Quiénes son los deudores de pensión alimenticia?

Al nacer, los menores de edad adquieren derechos que son protegidos por el Código Penal del Estado de Nayarit en su Artículo 269, el cual impone castigos de uno a tres años de

prisión y multa de treinta a doscientos días de salario mínimo vigente en la

entidad a quien incumpla su obligación de brindar la pensión de alimentos por más de 30 días naturales.

Esta medida busca fortalecer el cumplimiento de las responsabilidades de los tutores y así beneficiar a las personas que dependen económicamente de otra persona, sobre todo cuando esta deja el domicilio.

El diputado Rocha hizo un llamado a la acción, subrayando la importancia de actuar más allá de la moralidad y cumplir con las obligaciones alimentarias como un deber fundamental para el bienestar de los niños en el estado de Nayarit.

¿Cómo denunciar o cómo se registra un deudor alimentario?

Este trámite se debe llevar ante un juzgado familiar, en el cual se iniciará un proceso en el cual se determinará si la persona está incumpliendo con sus obligaciones ante un acreedor alimentario. Para realizar esta acción es necesario contar con documentación oficial de los menores, así como de los padres.

Una vez que se hagan las audiencias correspondientes y el juez familiar determine si no se está llevando a cabo la obligación de dotar de la pensión alimentario a la persona dependiente, se obtendrá un oficio que servirá para iniciar el registro a través de la página oficial para este proceso. El trámite es gratuito. Para esto se requerirá la siguiente información.

Oficio suscrito por el juez que ordena la inscripción al padrón.

Acta de nacimiento de los padres y el menor de edad.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Cómo consultar deudores alimentarios morosos?

A nivel federal, los deudores alimentarios morosos son registrado en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). Esto permite que cualquier persona que desee consultar si ya ha recibido alguna sentencia por parte de un juez determine si fue sancionado conforme al Artículo 135 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Para saber si se está en este registro, los interesados pueden entrar a ESTA PÁGINA (https://rnoa.dif.gob.mx/) en la que se deberán colocar los nombres y apellidos de la persona que desea conocer si está inscrito, así como su Clave Única de Registro de Población (CURP).

En caso de que la persona haya sido sentenciado por esta situación, no se podrá imprimir, ni tramitar la constancia de no deudor moroso y de esa forma comprobar que no se está vulnerando los derechos del acreedor alimentario.

¿Qué dice la nueva ley de deudores alimentarios?

Los deudores alimentarios, en el estado de Nayarit, podrán ser castigados con penas de prisión al dejar pasar más de 30 días para cumplir con sus obligaciones, resolvió este martes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación (SCJN).

En el marco de la legislatura actual, el Diputado Local Fernando Rocha destacó los esfuerzos continuos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a través de la ley 3 de 3. En entrevista posterior a una sesión, Rocha subrayó la importancia del Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RENOA), una herramienta clave para garantizar que quienes tienen responsabilidades alimentarias cumplan con ellas.

Actualmente, el registro nacional es alimentado por los tribunales digitales, incluye a 66 personas del Estado de Durango. Este padrón es una medida para promover la cultura del cumplimiento y evitar que las deudas alimentarias se queden sin resolver. Rocha enfatizó que es esencial actuar legalmente contra aquellos que, a pesar de tener una sentencia, no han pagado la pensión alimentaria durante más de dos meses.

"La aplicación para registrar a los deudores alimentarios es fácil de usar. Solo se requieren datos básicos como apellidos y vacunas para verificar la información en el registro nacional. Nuestro objetivo es asegurar que quienes tienen estas obligaciones las cumplan adecuadamente", afirmó el legislador local.

¿Cómo sacar la constancia o el certificado de no deudor alimentario moroso?

Una vez que se tenga la certeza de que no se está inscrito en este sistema, los interesados pueden entrar a la plataforma dispuesta en ESTA PÁGINA (https://rnoa.dif.gob.mx/). Tras colocar sus datos, la página de internet dará la opción de imprimir el comprobante de no deudor.

Con esto se podrán realizar algunos registros y trámites que tiene a este documento como un filtro para los aspirantes. Es importante destacar que es posible salir de este padrón una vez que se cumplan las obligaciones financieras que se tengan con el acreedor alimentario.