¡Cuidado! Cofepris alerta sobre analgésicos y antigripales falsos

Varios lotes falsificados de populares medicamentos analgésicos y antigripales fueron identificados por farmacéuticas y por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Mediante un comunicado de prensa, la Cofepris señaló que fueron identificados lotes de Cafiaspirina, Aspirina Protec, Aspirina, Desenfriol D, Desenfriol-Ito Plus y Tabcin Noche, los cuales fueron falsificados.

“Los analgésicos y antigripales son medicamentos de alta demanda, especialmente en temporadas de enfermedades estacionales. Por ello, es vital que la población esté informada sobre los lotes falsificados, ya que su consumo puede poner en riesgo la salud”, alertó la dependencia gubernamental.

La Cofepris señaló algunas de las características que tienen los empaques de los medicamentos apócrifos, con lo que los consumidores pueden distinguir rápidamente si se trata de un producto genuino o no.

¿Cómo reconozco las medicinas falsificadas?

La entidad federal señaló algunos detalles importantes en los lotes falsificados. Por ejemplo, en el caso de la Cafiaspirina, son dos lotes ilegales, el X24PJT y el X24JF6, cuyas fechas de caducidad fueron alteradas y no contienen el elemento activo.

El lote X23SGA de Aspirina caducó en febrero de 2022, aunque muestra otra fecha de vencimiento, en tanto que el lote X24PJT no tiene el elemento activo del medicamento. Ese es el mismo problema con el lote BTAGXAG de Aspirina Protec, en tanto que todo el lote BT17US3 del analgésico es falso.

La instancia gubernamental recomienda tener cuidado al adquirir estos medicamentos. Foto: Cofepris

El antigripal Desenfriol-Ito Plus fue uno de los más afectados, pues se detectaron tres lotes apócrifos: el X255FP, además de falso caducó en marzo pasado, mientras que los lotes X293F0 y X25198 no cuentan con la sustancia activa y no son reconocidos por el laboratorio Bayer.

Por último, el lote del antigripal Tabcin Noche con número X24TLD es completamente falso, por lo que tanto la empresa alemana como la oficina nacional piden a la población extremar precauciones en su compra.

¿Dónde no debo comprar medicinas?

¿Dónde no debo comprar medicinas?