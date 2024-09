“Se volvieron a unir la izquierdas”: Morena tras lograr mayoría calificada

Tras lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo expresó que “nunca jamás vamos a llegar a ser una aplanadora”. En entrevista posterior a la instalación de la III Legislatura, la representante de Tlalpan expresó que “vamos a buscar la plática, el consenso, encontrar los puntos de acuerdo”, aunque, dejó en claro que “cuando no se pueda, ahí sí decirles que vamos aquí los diputados de la transformación a velar por los derechos de esta ciudad”.

Al cuestionar directamente si la perredista, Nora Arias Contreras formaba parte de Morena, Bravo Espinosa dijo que ella tendrá “individualidad propia”. Lo anterior, aclaró, significa que habrá puntos en los que coincidieron con ella y “algunos a lo mejor, no tanto”.

“Pero ya tenemos, las izquierdas se van a unir en esta ciudad. Hemos platicado con la diputada Nora y nos va a acompañar durante esta agenda. Decirles que en el caso del grupo parlamentario del PRD no es ajeno, son de izquierda, nosotros somos de izquierda, y pues las izquierdas se unen nuevamente en esta ciudad”, apuntó.

Por su parte, la coordinadora del PRD, Nora Arias Contreras refirió que “como izquierda vamos a acompañar todo lo que le ayude a los ciudadanos” sea de Morena, PAN, PRI u otra fuerza parlamentaria. Descartó que haya “traicionado” a la alianza; “traición es que le fallemos a los ciudadanos”, y es que apuntó “nos tenemos que unir para que tenga gobernabilidad la Ciudad de México”.

Sobre la adhesión del morenista, Pablo Trejo a su grupo parlamentario del PRD dijo que la ley menciona que deben tener un origen partidario igual.

Mientras que, el coordinador del PAN, Andrés Atayde llamó “traición” la salida de Luis Chávez y Silvia Sánchez Barrios para unirse a Morena

“Traición no solamente a los partidos que en su momento los postulamos, sino sobre todo traición a quienes votaron por ellos siendo candidaturas de oposición. Eso es lo que me parece es lo más grave, y bueno, como persona por supuesto respeto las distintas decisiones, pero al mismo tiempo por supuesto no las compartimos”, añadió.