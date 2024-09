Félix Salgado reacciona al paro de trabajadores en el Poder Judicial: "No se dejen engañar, ya se pasaron de la raya”

Al acudir al último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el senador Félix Salgado Macedonio expresó su inconformidad con el paro que inició el Poder Judicial de la Federación para manifestarse en contra de la reforma judicial que está en discusión.

Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), el funcionario también aseguró que seguirá promoviendo el juicio contra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto, sobre todo porque aseguró que no hay razones por las que actualmente se esté realizando un paro.

“Para ir a un paro debe haber un motivo, una razón (...) pero si no hay nada firmado, si no hay una obligación forzada, no tienes por qué ir a un paro. ¿Por qué están en el paro y cobrando sin motivo alguno?”, expresó el senador.