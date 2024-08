Joaquín Guzmán se entregó y "El Mayo" fue llevado en contra de su voluntad: asegura Ken Salazar

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos”, el embajador Ken Salazar manifestó que su gobierno no intervino con recursos y ni agentes en la entrega de Joaquín Guzmán López y la captura de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio, quien fue llevado a Nuevo México contra su voluntad.

En conferencia de prensa, recalcó que se respeta la soberanía de México además de que es buena la cooperación en materia de seguridad entre ambos países lo que ha derivado en 84 extradiciones el año pasado.

“Operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro”, recalcó.

A pregunta expresa sobre si se reuniría con el presidente López Obrador para tratar el tema, señaló que esta “listo para hablar cuando haya tiempo”.

“La realidad es que yo veo esto como una victoria grande para México y para los Estados Unidos. Un resultado de un trabajo muy definido y basado en estos principios del respeto a la soberanía y sabiendo siempre que hacemos este trabajo como socios. Eso es la realidad. Y ahí lo voy a dejar por el momento”, enfatizó.

El diplomático estadounidense informó que lo que se ha entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) es que Joaquín Guzmán López se entregó de manera voluntaria y la evidencia al momento de llegar al aeropuerto en Santa Teresa, Nuevo México, es que El Mayo “lo habían llevado así contra su voluntad”.

“Lo tercero y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos estadounidenses en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México, “esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro”.

“No dieron un plan de vuelo que se registró con las agencias de Estados Unidos, no hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo Sinaloa y va llegando a Santa Teresa, Nuevo México, nosotros sorprendidos cuando eso pasó y eso el momento que lo supimos estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el Gobierno Mexicano, en esa mismo día; en esa misma tarde”.

Enfatizó que “el piloto de avión no era ni es empleado de los Estados Unidos, no es una persona contratado por nosotros en los Estados Unidos y no es ciudadano de los Estados Unidos”.

De las declaraciones del presidente López Obrador, Salazar dijo que han estado en constante comunicación con el gobierno de México.

Explicó que fue personalmente a El Paso, Texas, para acompañar al equipo que mandó la FGR para ver la evidencia y “eso enseña la cooperación que llevamos con México, eso no ocurría antes”.

Salazar dijo que Ovidio Guzmán sigue bajo detención en Estados Unidos.

