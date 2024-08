¿Te gustan los helados Häagen-Dazs? Esto dice la Profeco sobre ellos

Uno de los postres favoritos para algunas personas sobre todo en temporadas de calor, son los helados; sin embargo, al contener grandes cantidades de azúcar, procuran consumirlos poco, ya que de lo contrario podrían tener algunas repercusiones en su salud, principalmente problemas de obesidad, diabetes, acné y hasta se dice que aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer.

Recientemente, en la Revista del Consumidor de agosto de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se publicaron los resultados de un análisis realizado a 27 helados y paletas envasados. Entre las marcas que fueron estudiadas se encuentran Häagen-Dazs, Santa Clara, Marinela, Cremísimo, de la Bodega Aurrerá y más.

La Profeco evaluó las cantidades de proteínas. Foto: Especial

¿Qué se verificó en los helados?

El estudio tomó en cuenta cantidad de azúcares, proteína, grasa, carbohidratos, contenido energético, contenido neto, así como la calidad sanitaria, y aquí te contaremos los datos que arrojó el estudio sobre dos helados de la famosa marca estadounidense Häagen-Dazs.

1. Häagen-Dazs (de crema sabor a fresa con fresas/ 560 gramos (650 mililitros): cumple con la información que ofrece al consumidor y contiene lo siguiente:

22.3 gramos de azúcares totales

15.7 gramos de azúcares añadidos

4.4 gramos de proteína, de los analizados es el segundo con la mayor cantidad

16.2 gramos de grasa

22.4 gramos de carbohidratos

253 kilocalorías en cuanto el contenido energético

Cumplió con la información. Foto: Profeco

2. Häagen-Dazs (de crema sabor a chocolate/ 560 gramos (650 mililitros)

De igual forma cumple con las pruebas respecto a la información que brinda al consumidor. Al ser analizado se identificó que contiene:

20.3 gramos de azúcares totales

14.7 gramos de azúcares añadidos

4.6 gramos de proteína, el que tiene la mayor cantidad

16.1 gramos de grasa

20.6 gramos de carbohidratos

245 kilocalorías en cuanto al contenido energético

Es el helado con mayor proteína de los 27 analizados. Foto: Profeco

¿Cuál es el helado con menos azúcar añadido?

De acuerdo con el análisis de la Revista del Consumidor en su edición de este mes, el helado con menos azúcar añadido es el Cremísimo de chocolate de la marca Holanda, de 1 Litro, ya que por cada 100 gramos de producto, no hay azúcares añadidos, y tiene 7.9 gramos de azúcar total; sin embargo, la Profeco asegura que no es recomendables para los niños, ya que contiene edulcorantes que no son saludables, como el sorbitol y la sucralosa.