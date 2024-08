Turismo en Yucatán: Grandes avances en los últimos 5 años

Esta tarde, en las cabinas de El Heraldo Radio, Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Turismo de Yucatán, habló de los grandes avances que ha tenido el turismo en el estado. Afirmó que los récords históricos que ha venido registrando el aeropuerto en los últimos meses se deben a un trabajo que ha venido realizando entre la sociedad, los empresarios y el gobierno.

“Cuando el turismo se echa a andar de una forma responsable e incluyente pues los resultados son tan buenos tanto para quienes nos visitan como para quienes vivimos aquí en casa” afirmó la encargada del turismo en Yucatán. “Estamos hablando de crecimientos históricos en el turismo de Yucatán, un 34 por ciento más de llegada de visitantes, un 50 por ciento más al movimiento de pasajeros, de los cuales, la mayoría son turistas “ resaltó Fridman quien comenta que el incremento no sólo de turistas a tierras yucatecas, sino la gran derrama económica a raíz de este incremento.

“Estamos hablando, muy importante, de un 82 por ciento de crecimiento en la derrama económica por turismo. Eso significa que viene más turismo, pero vienen a dejar más dinero para los bolsillos de los yucatecos que es lo que más nos importa”.

Promoción de turismo en Yucatán, clave para el incremento en este rubro

Michelle Fridman, secretaria de Turismo en Yucatán, destacó la importante derrama económica de los últimos años. Foto: Heraldo Radio

La secretaría de Turismo del estado ha dedicado gran parte de tu estrategia a dar promoción de los atractivos de estas tierras mayas en otros estados. “Lo que no se promueve, no se vende y nosotros queremos vender a Yucatán y tan lo hemos vendido que hoy estamos hablando de estas cifras históricas en llegada de visitantes”.



No sólo ha habido un aumento en llegadas de turistas sino también en llegada de inversiones. Yucatán llegó al cuarto lugar en todo el país con mayor captación de inversión privada turística pues han llegado hoteles y establecimientos turísticos e infraestructura por más de 45 mil millones de pesos. El turismo representa el 11.1 por ciento del Producto Interno Bruto de Yucatán.

El Turismo incluyente, turismo de todos y para todos

Fridman destacó el logro de contar con una amplia oferta de experiencias turísticas en Yucatán. Foto: Heraldo Radio

Tener, no 2, sino 7 pueblos mágicos y no centrar el turismo en una capital o en una zona arqueológica mundialmente famosa como es Chichén Itzá, han sido grandes retos para esta administración que han rendido frutos.

“Trabajamos en desarrollar nuevos productos turísticos, en estos últimos años se han desarrollado más de 250 nuevos productos turísticos que nos ha permitido juntar más de 500 con los que ya había, siendo el estado con la mayor cantidad de experiencias turísticas del país.

Posicionar el estado de Yucatán como una marca en sí misma en los mercados internacionales ha sido un gran logro, pues ahora los turistas también se dan la oportunidad de dormir en los hoteles de Valladolid, de Izamal del Cuyo, de Río Lagartos y de Mérida.