Regreso a clases 2024: 5 consejos de Harvard para mejorar el rendimiento escolar de tus hijos

Estamos ya a pocos días de que los niños y las niñas de educación básica regresen a clases, pues de acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar 2024-2025 comenzará el lunes 26 de agosto.

Será ese mismo día cuando entren a clases los estudiantes de bachillerato del IPN. Sin embargo, en el caso de los jóvenes que cursan sus estudios de preparatoria en la UNAM, entrarán el siguiente lunes 12 de agosto.

Como mamá o papá siempre es recomendable mantenerte al día con el desempeño educativo de tus hijos, porque es clave para el desarrollo y éxito futuro en sus vidas.

Al respecto, Peter C. Brown, escritor experto de la Universidad de Harvard, junto con dos psicólogos de la Universidad de Washington, Henry L. Roediger y Mark A. McDaniel, lanzaron un libro para garantizar el aprendizaje y mejorar el rendimiento escolar. A continuación, te lo explicamos.

5 consejos de Harvard para mejorar el rendimiento escolar de tus hijos

En la obra titulada Make it Stick: the Science of Successful Learning los expertos desarrollan el concepto de la "ciencia del aprendizaje" como una clave esencial para el estudio, y en ese sentido, destacan los siguientes consejos para mejorar el rendimiento escolar de tus hijos:

1. Tener un buen descanso

Los autores aseguran que la clave más importante para garantizar el aprendizaje de tus hijos es tener un buen descanso, ya que ayuda al cerebro a almacenar la información.

Destacan que el cerebro es un músculo y por tanto debe ejercitarse para estimular la conexión neuronal, pero para lograr un buen rendimiento y tener un eficaz proceso de memorización, necesita un buen descanso.

2. Escribir a mano

Los expertos resaltan que la escritura a mano puede ser muy eficaz para retener la información, ya que se estimula el proceso de aprendizaje a partir de los sentidos, pues de esa manera observan lo que escriben.

Además, recomiendan leer en voz alta para también lograr el aprendizaje a través del oído. Este puede ser un reto en medio de una era digital, pero considera implementarlo con tus hijos como un método eficaz.

3. No forzar la lectura

Los autores señalan que repasar una y otra vez, así como forzar la lectura no es una buena herramienta para el aprendizaje. Para lograr una buena comprensión lectora lo ideal es leer una sola vez y luego retomar poco a poco las ideas que no se comprendieron por separado.

4. No saturar la mente

Los expertos describen que en una larga jornada de estudio es muy importante dejar descansar la mente. Para ello, al momento de estudiar, una muy buen opción es alternar las materias y no centrarse en un solo tema para evitar la saturación, eso ayudará incluso a estimular la memoria a largo plazo.

5. Reforzar lo estudiado

Los autores indican que es esencial reforzar lo estudiado mediante la estimulación de conexiones cerebrales, a partir de acciones como: hacer preguntas al final, subrayar lo más importante de cada texto, incluso realizar cualquier ejercicio práctico relacionado con el tema, esto impactará positivamente en el aprendizaje de tus hijos.