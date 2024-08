Emma Coronel detalla cómo es su relación actual con "El Chapo" en la cárcel: "el amor sigue"

Emma Coronel Aispuro rompió el silencio, por primera vez, desde que salió de la cárcel y dio a conocer nuevos detalles sobre cómo es su relación sentimental con Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo". En entrevista con un canal de noticias estadounidense, la modelo platicó sobre la nueva vida que pretende llevar en libertad y los nuevos proyectos que tiene para el futuro, en los que resaltan nuevos negocios que pretende emprender lejos de su esposo.

Fue ante las cámaras de Despierta America que Emma Coronel contó cómo ha sido su vida desde que salió de prisión, el pasado 13 de septiembre de 2023; en exclusiva, la esposa de "El Chapo" detalló que actualmente está trabajando como modelo y ha participado en sesiones fotográficas y videos musicales, agregó que - sumado a su empleo- espera consolidarse como empresaria de un nuevo negocio, del cual no quiso dar muchos detalles, ya que aún no sea consolidado.

Sigue leyendo:

Emma Coronel: ¿cuál es y cuánto cuesta el exclusivo perfume que usa la esposa de "El Chapo"

Emma Coronel: así reaccionó a la detención de "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López

¿Cómo es la relación entre "El Chapo" y Emma Coronel?

Al ser cuestionada sobre su esposo, Coronel aseguró que llevan tiempo alejados. Foto: archivo.

Durante la entrevista, Emma Coronel también fue cuestionada sobre la relación sentimental que actualmente mantiene con el ex líder del Cártel de Sinaloa, "El Chapo", pero no quiso profundizar en el tema y únicamente confirmó que lleva siete años sin poder ver a su esposo, quien permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence: "yo y él no podemos tener contacto", dijo la modelo al hablar sobre cómo es su matrimonio con Guzmán Loera.

No obstante, Emma Coronel aseguró que el amor que siente por "El Chapo" continúa vigente y eso no va a cambiar: "el amor siempre va a seguir", dijo la modelo en la entrevista. De igual manera, aseguró que en los últimos 10 años de su vida ha aprendido grandes lecciones: "soy una mujer, no nueva, si no la misma mujer, pero con pensamientos nuevos, metas nuevas, ganas de vivir, con mucha tranquilidad, ansiosa de trabajar y hacer cosas bien", comentó al describirse a sí misma.

Emma Coronel protagoniza su propio corrido: "La Señora"

Emma Coronel tendrá su propio corrido. Foto: @marielcolonmiroesq.

Coronel Aispuro también reveló que ya consiguió su primer trabajo como modelo, esto tras salir de la cárcel. La esposa de "El Chapo" adelantó que será la protagonista en el video musical de la canción "La Señora", un tema interpretado por Mariel Colón, abogada y amiga cercana de Guzmán Loera y Emma Coronel.

Aunque Emma Coronel no reveló cuándo se estrenará el video musical que protagoniza, sí adelantó que la canción fue escrita para ella y que relatará algunas de sus vivencias y los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar al estar recluida en una prisión de Estados Unidos. Además, confirmó que está iniciando un nuevo negocio, con el que pretende lanzarse como empresaria y mantener a su familia.