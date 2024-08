Vanesa murió apuñalada adentro de su casa en CDMX, su pareja, el principal sospechoso, se quitó la vida

La tarde de este sábado 31 de agosto se registró una intensa movilización policiaca en calles de la alcaldía Venustiano Carranza luego del reporte de los vecinos de la colonia Valentín Gómez Farías, quienes alertaron a los uniformados debido a unos gritos de auxilio que escucharon de parte de una mujer.

Al llegar a la Avenida 6 al cruce con la calle 27 personal policiaco localizó dos cuerpos sin vida (hombre y mujer) de dos personas que presuntamente y de acuerdo con los últimos reportes eran pareja. Reportes periodísticos revelaron que las víctimas fueron identificadas como Vanesa "N" de 25 y Carlos "N" de 40 años de edad.

Personal de los medios de comunicación que logró entrevistarse con los habitantes de la colonia, lograron revelar que durante la noche del 30 de agosto escucharon una presunta discusión de parte de la pareja. "Se escucharon muchos gritos, como que discutían", dijo un testimonio al reportero Jorge Becerril de Milenio.

Las primeras versiones apuntan a que Vanesa habría sido atacada con un arma blanca adentro del domicilio, esto para que después Carlos se quitara la vida. Ambos, que fueron encontrados con signos de violencia, fueron levantados por personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ).

Serán las autoridades de la Ciudad de México quienes a partir de las primeras indagatorias esclarezcan el móvil del caso. La zona fue acordonada por elementos de la SSC y paramédicos, quienes únicamente notificaron que los cuerpos no tenían signos de vida. Se espera que se abra una carpeta de investigación.

Acceso a la justicia, un camino con obstáculos para las mujeres

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo. Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la República Mexicana en 2023 registró 827 feminicidios.

La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas. Ante este panorama, la especialista hace un llamado a la empatía y el reconocimiento de la realidad, desde qué punto se habla del tema para poder avanzar en una sociedad más igualitaria y libre de violencias.