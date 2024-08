En Tejupilco activan Plan DN-III tras desbordamiento de río por intensas lluvias

Entre lodo y como zona de desastre es como amaneció la colonia Rincón de López en Tejupilco al sur del Estado de México, tras desbordarse el río ante el registro de una tromba la noche del jueves. En el sitio se percibe un olor a barro, mismo quedó impregnado en las paredes de los cuartos de las casas al subir el nivel del agua hasta metro y medio, tras las emergencias.

Hasta la noche del jueves, se reportaron más de 300 casas afectadas, además no más de 20 vehículos dañados, al ser arrastrados por la creciente del afluente. En la colonia Rincón de López el Ejército, junto a la Guardia Nacional (GN), mantiene el Plan DN-III, por lo que desde la madruga se han extendido las labores de limpieza de las viviendas y calles.

Con palas, escobas y jaladores, la ciudadanía se ha volcado en sacar los lodos que se acumularon en sus casas, luego de ser arrastrado por el río Rincón de López. Salas, muebles, electrodomésticos, colchones, camas, ropa y hasta peluches, han quedado apilados a pie de calle, al ser pérdida total.

El gobierno del estado y del municipio de Tejupilco, han activo brigada de salud para aplicar a la población vacunas para evitar enfermedades derivado de la emergencia. Además, se mantiene en operación el albergue en la Unidad Deportiva Tejupilco.

El secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, anunció que la administración estatal no dejará solo a Tejupilco, al sur del Estado de México, por lo que realizarán un censo y cuantificarán los daños, para que de manera inmediata se retome la normalidad.

En entrevista con los medios de comunicación, recordó que desde las 8:00 horas de este viernes se instaló el Centro de Control de Mando, por parte del gobierno del estado y del Ejército.

Confirmó que el desbordamiento del río en la colonia el Rincón de López, sólo dejó daños materiales y sin lesionados, muertos o personas desparecidas. Y es que, apuntó, el jueves hubo una lluvia atípica que afectó no sólo a Tejupilco, sino a Valle de Bravo, Temascaltepec y San Simón de Guerrero.

Enfatizó que las autoridades de los tres niveles de gobierno levantarán un censo y cuantificarán los daños de la emergencia, aunque inicialmente hay 300 casas afectadas, en menor y mayor medida. “La instrucción que nos ha dado la Gobernadora es no dejar solo a Tejupilco, como lo hemos hecho para que de esa manera, de manera rápida se recupere la normalidad”, indicó.

“Afortunadamente sólo son daños materiales, hay una ventaja, no hay inundaciones pasó el río, corrió y no hubo una inundación como la que hubo en Chalco donde el agua se estancó”. Al participar en la primera jornada “Limpiemos Nuestro EdoMéx” en Toluca, Duarte Olivares destacó que a diferencia de Chalco, en Tejupilco el agua corrió y no se estancó.

Resaltó que desde la noche del jueves, se instaló un albergue en la Unidad Deportiva Tejupilco, aunque no han tenido demanda y es que, recordó, que en zonas rurales optan por irse con familiares.

