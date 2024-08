Hoy no circula: ¿cuáles autos no circulan hoy, 3 de agosto?

Instituido hace más de 30 años, el programa Hoy no circula tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes realizadas por vehículos automotores y fábricas instaladas en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Cuando las condiciones del clima y la contaminación son intensas, las autoridades ambientales de la megalópolis amplían el programa hacia el fin de semana, con el objetivo de mejorar las condiciones del aire.

Esa es la situación que impera este 3 de agosto, cuando debido al Hoy no circula sabatino los vehículos que cuentan con holograma dos o poseen holograma uno y placa con terminación non, no deberán circular.

Si vienes del interior de la República o, por alguna razón, tus placas son de un estado distinto al Estado de México o la capital, tampoco podrás circular por las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados hasta las 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy no circula?

Como en todo, existen excepciones a la norma, y si tu auto tiene engomado cero o doble cero, es eléctrico o híbrido, hay buenas noticias para ti: podrás circular sin problema por las calles de la ciudad.

La exención también alcanza a las motocicletas de baja cilindrada, a los vehículos que cuentan con permisos especiales o placas de vehículo de transporte de alguna persona que vive con discapacidad.

¿Cuál es la multa por el Hoy no circula?

Además de la conciencia cívica, hay otra razón poderosa para respetar las restricciones del Hoy no circula: existen cuantiosas multas que se le imponen a aquellas personas que intentan burlarlo.

Conoce cuáles son los autos que no circulan durante los sábados. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

De acuerdo con la normatividad vigente, las multas van de los 2 mil 74 a los 3 mil 114 pesos. Recuerda: no todos los policías pueden infraccionarte, deben estar debidamente identificados y extenderte la boleta que puedes pagar en tiendas de autoservicio, de conveniencia y en módulos autorizados.