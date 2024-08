Dan banderazo a dos bocas con producción del 50 por ciento

A poco menos de dos meses de concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dieron banderazo al inicio de operaciones de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, con una producción del 50 por ciento.

En su intervención, la morenista aseguró que hoy inicia operaciones la mejor obra de ingeniería civil, petroquímica y petrolera, lo anterior pese a que decían que no se iba a poder hacer una refinería durante el sexenio actual, asimismo indicó que el mandatario federal les enseñó que todo es posible.

“Decían que no se podía construir una refinería y hoy inició operaciones en la mejor obra de ingeniería civil, petroquímica, petrolera, con voluntad, con tesón, sin corrupción y mucha convicción, el presidente López Obrador nos ha enseñado que todo es posible”, afirmó.

Frente a los trabajadores y constructores, dijo que es un orgullo ver cómo todos los involucrados han logrado esta hazaña que fortalecerá la soberanía nacional, pues durante 36 años de modelo neoliberal trataron de privatizar el petróleo y a Pemex.

Claudia Sheinbaum tachó de irresponsables a los gobernantes anteriores

“Es un orgullo ver cómo las y los ingenieros y trabajadores mexicanos han logrado esta hazaña para que nuestro petróleo sea procesado de forma nacional y no sea vendido al extranjero. Se fortalezca la soberanía energética y con ello la soberanía nacional. No podemos olvidar que durante 36 años de modelo neoliberal, el objetivo siempre fue la privatización de nuestro petróleo, de Pemex y de CFE”, señaló.

La sucesora de López Obrador tachó de irresponsables a los gobernantes anteriores, pues de manera irresponsable sobreexplotaron el yacimiento de Cantarello para vender gasolina, diésel, turbosina y gas eléctrico a los extranjeros.

“No podemos olvidar que esos gobiernos de manera irresponsable sobreexplotaron el yacimiento de Cantarello, llegando a producir 3.4 millones de barriles diarios con el objetivo de venderlo a los extranjeros. Mientras abandonaban la plantación y en un verdadero acto de irresponsabilidad, bautizada por la palabra eficiencia, comenzaron a importar gasolina, diésel, turbosina y gas eléctrico”, explicó.

La refinería de Dos Bocas comenzó a funcionar desde el mes de julio

También destacó que será el 21 de agosto cuando la refinería comience a trabajar al 100 por ciento

El presidente López Obrador calificó este día como un día histórico y el mismo no se olvidará porque será el motor de cambio para el pueblo mexicano. “Este es un día muy importante, como se dice ya con frecuencia, por lo que está haciendo nuestro pueblo. No olvidar que el motor del cambio es el pueblo de México. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, y no se hace en tan poco tiempo en ningún país. No hay nada que se me parezca en cuanto al tiempo de construcción”, dijo.

Por su parte, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, reveló que pese a que este sábado fue el arranque oficial, la refinería de Dos Bocas comenzó a funcionar desde el mes de julio.

Dos Bocas tuvo una inversión de 16 mil 816 millones de dólares

“En este evento, que aunque ha sido denominado `Inicio de producción de la refinería Olmeca´, nos lleva a hacer la siguiente precisión… Desde el pasado mes de julio iniciamos la producción de diésel ultra bajo azufre alcanzando más de un millón 100 barriles que ya fueron comercializados a través de barcos”, explicó.

También destacó que será el 21 de agosto cuando la refinería comience a trabajar al 100 por ciento, con una capacidad de proceso de crudo de 340 miles de barriles diarios, asimismo apuntó que dicha obra tuvo una inversión de 16 mil 816 millones de dólares.

