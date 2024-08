¿Qué pasó en Insurgentes Norte, a la altura de Indios Verdes?

El conductor de un camión de pasajeros perdió el control de la unidad que manejaba sobre Insurgentes Norte, a la altura de Indios Verdes, lo que complica la circulación para quienes se dirigen al Centro de Transferencia Modal (Cetram), mejor conocido como paradero, en donde se encuentran el Metro, Metrobús, Cablebús y Mexibús.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes revelaron que no hubo lesionados, sólo daños materiales en la unidad, luego de que el chofer del camión de pasajeros se impactó con el muro de contención del puente que dirige directamente hacia el paradero en Indios Verdes.

Al lugar, tuvo que acudir una grúa para retirar el camión de pasajeros que se accidentó en el puente del paradero de Indios Verdes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coordinaron la movilización del vehículo, en esa zona que es central para quienes provienen de Ecatepec y Tecámac hacia la Ciudad de México.

MARCHA:

COALICION DE TRABAJADORES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).

HORA: 06:00 hrs.

LUGAR: 1.- Zócalo de la Ciudad de México.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: 2.- Comision Federal de Electricidad (CFE) en Reforma # 164 Esq. Av. Insurgentes Col. Juarez Alcaldia Cuauhtemoc CDMX.

MOTIVO: Se manifiestan en contra de los despidos injustificados y discriminación, exigen reinstalación.

CONCENTRACIONES:

FUNDACION DE GREET ASEGURANDO PATRIMONIOS, A.C.

HORA: 05:00

LUGAR:

1.- Oficinas de la Inmobiliaria Tertius en Michelet No. 73, Col. Anzures, Alc. Miguel Hidalgo.

2.- Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 180, Col. Anzures, Alc. Miguel Hidalgo.

MOTIVO: Se manifestarán ante la falta de atención a sus problemas hipotecarios, por parte de las empresas “Patrimonio Hipotecaria” e “Inmobiliaria Tertius”.



FUNDACION DE GROOT "ASEGURANDO PATRIMONIOS", A.C.

HORA: 05:00

LUGAR:

1.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Av. Constituyentes No. 1001, Col. Belén de la Flores Reacomodo, Alc. Álvaro Obregón.

2.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón

MOTIVO: Se manifestarán ante la falta de atención a sus problemas hipotecarios, por parte de las empresas “Patrimonio Hipotecaria” e “Inmobiliaria Tertius”.



COLEGIO DE SECRETARÍAS Y SECRETARIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

HORA: 07:00

LUGAR: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

MOTIVO: En apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes mantienen una protesta en rechazo a la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Federal, con el fin de exigir respeto a sus derechos laborales, a la carrera judicial, así como a la autonomía del Poder Judicial de la Federación.



AMNISTIA INTERNACIONAL MÉXICO.

HORA: 09:00

LUGAR: Glorieta del Ahuehuete en Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: : Evento “Si te Desaparecieran ¿Quién te Buscaría?”, en el que escribirán mensajes de apoyo y solidaridad para las mujeres buscadoras en México, lo anterior en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada” Organizaciones en apoyo: Colectiva “Las Equilibristas”.



COLECTIVO HOMBRES Y MUJERES REBELDES EN LUCHA DE LA HUMANIDAD.

HORA: 12:00

LUGAR: ? Dirección General de Concertación Política y Atención Social en Av. Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Exigen vivienda digna y en contra de la invasión inmobiliaria.



ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES (AGT) CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 16:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Mitin “¡A Trabajo Igual, Corresponde Salario Igual!”, para exigir no más despidos, cumplimiento a laudos laborales, reinstalación de despedidos, regularización de contratos irregulares, universalidad de prestaciones, castigo al nepotismo laboral, alto al hostigamiento y aumento al salario.



DELEGACION SINDICAL DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS) No. 149 DE MORELIA, MICHOACÁN.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Subsecretaría de Educación Media Superior en Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Exigen la destitución del Director General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETIyS), por presuntos actos de corrupción e irregularidades en los manejos de los recursos de la institución

ORGANIZACIONES EN APOYO: Trabajadores del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 52 de Zamora, Michoacán.