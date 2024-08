Nombran a Ifigenia Martínez como presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro

Ifigenia Martha Martínez será quien le ponga la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, el próximo uno de octubre. Tras ser electa por unanimidad en la plenaria de diputados electos de Morena, su coordinador Ricardo Monreal confirmó en entrevista que se eligió a Ifigenia Martínez en reconocimiento a su trayectoria política y su aportación democrática.

“Por su historia, porque es una mujer, es un ícono, es una mujer de larga trayectoria, de experiencia y es un símbolo de lucha política de la mujer, pero también de lucha en la izquierda mexicana; entonces es un reconocimiento a su trayectoria, a su aportación, a su talento y a su lucha que ha desarrollado durante muchas décadas en nuestro país”, expuso.

Sigue leyendo:

Sheinbaum da bienvenida a perredistas que se integrarán con Morena en el Senado

AMLO: reforma judicial no se someterá a "fast track"

Ifigenia Martínez será quien le ponga la banda presidencial a Sheinbaum. Foto: X/IfigeniaMtz

Informó además que el vicecoordinador de Morena será Alfonso Ramírez Cuellar, el vocero de la bancada, Arturo Ávila y el coordinador operativo, Pedro Haces.

Monreal Ávila señaló que se le propuso a Olga Sánchez Cordero que fuera la vicepresidenta de la Mesa Directiva, pero declinó esta propuesta, en el que quedaron como aspirantes, Dolores Padierna y Sergio Gutiérrez Luna.

Además, se votará la secretaría de la mesa, y una vice coordinación a la que aspiran Gabriela Jiménez y Marilyn Gómez Pozos.

Ricardo Monreal, aclaró también que el primer día de sesiones, el primero de septiembre, podría darse otra sesión para darle publicidad al dictamen de la Reforma al Poder Judicial, que tenga efectos jurídicos, y en esa primera semana de septiembre aprobarla en el pleno.

“Lo que no queremos es ahorrarnos o evadir o allanarse a un proceso que no esté en la ley; no queremos ahorrarnos etapas procesales o votarlas por mayoría y dispensarlas, sino al contrario, queremos que haya discusión. No quiere decir pues, que aun cuando tengamos la segunda sesión el día primero de septiembre, en esa sesión se va a agotar la discusión y la votación”, precisó.

De cualquier forma, comentó que en la primera semana de septiembre quedará avalada la Reforma al Poder Judicial.

Expresó que va a nombrar a un grupo de diputados de Morena, para que empiecen a estudiar el dictamen, con la posibilidad de que se presenten algunas modificaciones durante la discusión en el pleno. Adelantó que en este grupo estarían diputados como Leonel Godoy, Julio César Morena y Marian Benítez y Olga Sánchez Cordero.

Precisó además que, el reparto de las comisiones será equitativo en razón del peso específico de cada grupo parlamentario. Aclaró que no habrá por parte de Morena, ninguna apropiación indebida de los órganos de gobierno, comisiones o secretarías que le corresponda a los grupos minoritarios, y señaló que será respetuoso con los partidos políticos, aun cuando ellos no lo fueron en el pasado.

“Que se equivocan. Que no venimos con ese plan (de agandalle) que venimos con el ánimo de dialogar, de acordar y de buscar las mejores reformas para el país. Que no vamos a hacer, lo mismo que nos hicieron a nosotros”, expuso.