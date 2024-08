León Serment y Adriana Rosique fueron brutalmente asesinados, su hijo dice que solo quería robarles pero cómplice lo contradice

Han pasado ocho años desde el terrible asesinato del cineasta Juan Salvador León Serment Guerrero y la productora María Adriana Rosique Manjarrez, que horrorizo al mundo del espectáculo mexicano debido a que su hijo Benjamín Serment fue sentenciado a 33 años de prisión acusado de planear el homicidio de sus padres.

León Serment fue asesinado en un "supuesto" asalto el 27 de agosto de 2016 cuando iba con su hijo Benjamín y luego de recibir varios golpes, mientras que Adriana Rosique fue privada de la vida pero los criminales hicieron creer que se había suicidado el 19 de septiembre del mismo año. Tras varios años de silencio Benjamín decidió hablar sobre la muerte de su papá y mamá con la periodista Saskia Niño de Rivera para su podcast Penitencia en Youtube y asegura que jamás estuvo en sus planes asesinarlos que la única intención era robarles pero su cómplice afirma lo contrario.

“Tenía conocimiento pero no fui yo quien tomó las decisiones”, confiesa Benjamín Serment.

Foto: Cineteca Nacional

Benjamín Serment confiesa que su novia orquestó el robo a sus padres que acabó con su asesinato

Relató que se encontraba en la universidad estudiando Química y que su padre le planteó independizarse con el apoyo de ellos porque su padre fue independiente desde muy joven pero Benjamín había pasado por una depresión tras la muerte de su abuelo y además estaba alejado de su familia porque sus padres estaban muy ocupados con el trabajo y su hermano mayor estudiaba en otro país, lo que lo llevó a tener pensamientos suicidas, consumir antidepresivos y alcohol así como estupefacientes.

Terminó con su novia y empezó una nueva relación e incluso su nueva pareja se fue a vivir con él, habría pausado la escuela pero a sus padre no les pareció la idea y empezaron los conflictos porque dice “esperaban que me comportara como un adulto responsable”. Hasta que su papá y mamá le pusieron un ultimátum de trabajar y vivir con su novia o regresar a casa de ellos y dejar de vivir con ella lo que a él y su pareja les molesto.

“A ella se le ocurre la maravillosa idea de robarlos”, confiesa Benjamín Serment.

Adriana Rosique fue asesinada el 19 de septiembre de 2016 Foto: Cortesía

Benjamín recordó que a su novia de ese entonces fue quién orquestó el robo e incluso contacto a las dos personas involucradas en los terribles hechos pero detalló que todo se complicó porque estas personas eran secuestradores y que todo “se nos sale de las manos”.

Benjamín Serment tiene un hermano con el que no ha tenido contacto desde que ingresó a la cárcel “me imagino el dolor dentro de su alma, debió haber sido muy impactante haberse enterado como se enteró de las cosas sobretodo porque él no se encontraba en México en ese momento” aunque dijo que antes no tenían mucho contacto.

“Va a ser mi familia toda la vida” dijo Benjamín Serment sobre su hermano.

“La finalidad era quitarle la vida a sus papás”: cómplice de Benjamín Serment

Saskia Niño de Rivera también entrevistó a Alejandro, quien fuera el cómplice de Benjamín Serment, quien relató que se desempeñaba como policía antes de optar por la delincuencia.

Detalló que necesitaba dinero para su hija que se encontraba enferma y por eso decidió participar en este crimen y recordó que antes él “era una persona tranquila trabajadora no me gustaba meterme en problemas”.

Reveló que confesó el crimen y desmintió lo dicho por Benjamín Serment, asegura que prefiere decir la verdad y que ha decidió cambiar el rumbo de su vida y luego de ser cuestionado si la intención solo era un robo respondió tajante “la finalidad era quitarle la vida a sus papás” pero dijo que nunca lo va a reconocer.

Reconoció que su madre le reprochó los hechos delictivos y que mucha familia le dio la espalda, aseguró que ha aprendido porque “quitó dos vidas” y perdió dos, su hermano y su hija menor.