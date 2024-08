Una escena de terror fue encontrada por agentes de la Policía Municipal de Mexicali cuando acudieron a atender el llamado de emergencia hecho por un hombre, de 35 años de edad, quien encontró a sus padres sin vida.

El caso estremecería aún más a la sociedad cachanilla al considerar como presunto responsable del doble crimen al hermano del denunciante, de 24 años de edad y quien supuestamente asesinó de varias puñaladas a sus propios progenitores.

El doble parricidio ocurrió al interior de un domicilio ubicado en Ciudad Guadalupe Victoria, en el Valle de Mexicali, donde presuntamente Oscar “N” ultimó a sus padres, quienes tenían 65 y 62 años de edad.

El presunto parricida fue interceptado por agentes de tránsito de la Policía Municipal de la capital bajacaliforniana mientras intentaba alejarse de la escena del crimen en un vehículo marca Chevrolet, aunque todavía no se le relacionaba con el homicidio.

Ultimó a sus padres de una manera brutal: fiscal de Baja California

En una entrevista concedida a medios locales, la fiscal del Estado de Baja California, María Elena Andrade, calificó como brutal la manera en la que Oscar “N” habría acabado con la vida de sus progenitores.

“Fue de una manera brutal. Estábamos analizando la escena del crimen y fue con mucha violencia, utilizando cuchillos, su propia fuerza, además del maltrato a los cadáveres, de estarlos arrastrando por toda la casa.

“Es una escena terriblemente desgarradora. La casa, las habitaciones, los pasillos quedaron convertidos en charcos de sangre, precisamente con todas las huellas de arrastre, que no tenía por qué haberlas hecho. Consideramos que fue por el maltrato a los cuerpos, por odio”, señaló la funcionaria.

Tras consumar su crimen, Oscar “N” salió del domicilio familiar, pero fue visto por unos vecinos huyendo, manchado por la sangre de sus padres, para luego ser interceptado al parecer por un incidente vial.

Presunto parricida tenía historial de abuso de drogas

De acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía, el presunto criminal era mantenido por sus padres, ya que no tenía trabajo ni era estudiante matriculado, y al parecer tenía historial en el consumo de drogas.

“No tenemos evidencia de que padezca de sus facultades, pero sí que era consumidor de droga y que no tenía buen comportamiento hacia sus padres, que no tenía oficio ni beneficio, no trabajaba, no estudiaba, estaba bajo la manutención de sus propios padres”, describió Andrade.