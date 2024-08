AMLO y padres de estudiantes de Ayotzinapa ponen fin a reuniones

Luego de aproximadamente hora y media de reunión, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, aseguró que coincidieron en poner fin a las reuniones con el gobierno federal, pues en las últimas reuniones solo hubo confrontaciones y terminaron mal entre ambas partes.

“No tuvimos pruebas, ni avances, ni ninguna respuesta, en razón de lo cual la posición de los padres es que esta es la última reunión porque las reuniones solo son confrontaciones, entonces creo que los padres ya quedaron muy claros ahí”, declaró.

Sigue leyendo:

Manifestantes cierran Paseo de la Reforma y desquician el tráfico, estas son las alternativas viales

Abogado del caso Ayotzinapa pronostica lo peor

Vidulfo Rosales representaba a los padres de los 43 normalistas Foto: Archivo

Anuncian última reunión y no más confrontaciones con el gobierno

En entrevista con medios de comunicación y a un mes de que se cumpla una década de la desaparición de los estudiantes, declaró que los padres afirmaron que ya no tiene caso seguir enfrentándose con el gobierno federal, pues no tienen resultados sustanciales.

“El presidente coincidió también en el sentido de que ya no es… Él dice ´si ya no quieren que tengamos reunión, pues ya no nos reunamos y si hay algo relevante les avisaremos´, refiere él que si no llega a haber algún avance, en el mes de septiembre mandará su último reporte”, explicó.

Al cuestionarlo sobre el balance que hace a un mes de concluir este sexenio sobre los avances que les presentaron, Rosales dijo, “Mira nosotros el balance que hoy podemos realizar es que al inicio de este gobierno hubo una voluntad, una voluntad clara, se creó una comisión para la red acceso a la justicia, una fiscalía especial para ello, hubo avances importantes hasta el año 2021, que es cuando se detuvo a un número importante de personas, se encontraron los restos de dos estudiantes y se detuvieron a los militares, pero desde el 2022 para acá, creo que cayó el caso en un estancamiento”.

Padres de estudiantes Ayotzinapa siguen en manifestación en la CDMX Foto: Especial

Declaró que pese a que la investigación cayó en un bache, los padres esperan que con la administración de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se pueda redireccionar el caso y se pueda establecer un mejor diálogo.

“Esperemos que con el nuevo gobierno se pueda redireccionar, se pueda restablecer el diálogo que últimamente cayó a los niveles más bajos y que el caso adquiera un nuevo dinamismo”, declaró.

Finalmente, Vidulfo Rosales indicó que lo única información nueva que les pudieron proporcionar, fue sobre la detención de Marco Antonio Ríos Berber, alias “La pompi”, “es uno de los implicados del principio en el caso de Guerreros Unidos, es una persona muy importante que puede, si se le jala ese hilo en la investigación puede llevarnos a datos importantes”, reconoció.

DRV