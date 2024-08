Alcaldía Miguel Hidalgo lanza campaña para capacitar sobre el acoso en las calles

La alcaldía Miguel Hidalgo, junto con una empresa de productos para el cabello, lanzaron la campaña, “Standup contra el acoso callejero”, con la cual buscan capacitar a dos mil hombres y mujeres con herramientas para identificar, prevenir y responder ante casos de acoso callejero.

Los involucrados explicaron que lo que se busca con esta colaboración es que cualquier persona pueda intervenir de manera segura frente a algún caso de acoso en las calles de la alcaldía.

Sigue leyendo:

Martí Batres va por cuatro iniciativas más antes de terminar su gestión

VIDEO: cumple una semana socavón de 10 metros de profundidad en calle de Azcapotzalco

Asimismo, declararon que será Casa Gaviota la encargada de capacitar a las personas interesadas en el tema, y con ello, convertir a Standup contra el acoso callejero en un movimiento transformador que permita transitar a la eliminación de este problema.

Durante el evento de presentación, Juan Pablo González, director general de desarrollo social en la entidad, indicó que en la demarcación están comprometidos con luchar contra este tipo de acoso, ya que 9 de cada 10 mujeres que salen a las calles, se sienten víctimas de este problema.

En tanto, la directora de Igualdad dentro de la alcaldía, Dulce Paloma Nava Cerón, señaló la importancia de este tipo de capacitaciones, pues el acoso callejero no es un problema que se debe de tomar a la ligera.

Por su parte, el alcalde Mauricio Tabe, enfatizó en que dentro de la Miguel Hidalgo se ha trabajado para motivar a las mujeres para que se atrevan a denunciar los casos de violencia por los que pasan día con día.

“Denunciar, no es fácil, la violencia se vive en silencio todos los días y el esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno es visibilizarla, reconocerla, animar a más mujeres a denunciar, a no quedarse calladas y a no aguantarse”, resaltó.