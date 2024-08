No instalarán casillas en Pantelhó para elecciones extraordinarias el 25 de agosto

Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron la tarde de este viernes, no instalar las 28 casillas en Pantelhó, Chiapas para las elecciones extraordinarias de este 25 de agosto, debido a las condiciones de inseguridad que atraviesa el municipio.

Durante la Sesión Extraordinaria No. 6 de Consejo del Instituto Nacional Electoral con sede en Bochil, los consejeros aprobaron la propuesta.

No habrá elecciones por condiciones de violencia

Lucía Girón Gómez, consejera electoral, informó que debido a las condiciones de violencia que impera en el municipio de Pantelhó, no se pudieron realizar los recorridos de examinación, verificación y ubicaciones de casillas sin embargo se dio continuidad al procedimiento con la documentación y antecedentes con las que se contaban del proceso electoral ordinario.

Lo preocupante dijo que el pasado lunes 19 de agosto acudieron a capacitación para actuar como funcionarios de mesas directivas de casillas 50 personas y para el día jueves 22 de agosto habían sido asesinadas dos personas una de ellas había acudido a la capacitación.

"Una de ellas fue pues tenemos entendido de las 50 personas que acudieron a capacitación si bien no podemos asegurar que haya sido por haber aceptado participar como funcionario de la mesa directiva de casilla puesto que en las redes sociales aparece como que los asesinaron por no haber querido participar en los bloqueos de camino pero bien en el asunto visualizamos que el clima de violencia persiste".

Piden no realizar elecciones

Dijo además que para este viernes saben a través de los medios de comunicación que la población de Pantelhó no quiere que se realicen las elecciones extraordinarias.

"Hubieron declaraciones de personas de Pantelhó o al menos eso decían que ellos no quieren elecciones y que si se realizan pues amenazam que va haber más violencia que incluso pueden haber más personas asesinadas y de que si hay muertos pues responsabilizan al INE al IEPC por realizar las elecciones y como dijimos en un principio que actuaríamos con mucha prudencia y responsabilidad y es lo que hemos venido haciendo no podemos poner en riesgo la vida de nadie".

Lamentó que no se vea el acompañamiento ni de la Guardia Nacional pues dicen que es un asunto estatal y que le correspondería al gobierno del estado la seguridad, pero tampoco ven la actuación de ellos.

"El tiempo de espera que se había dado pues ya ha concluido y las condiciones pues no se dieron para que se realizan las elecciones en el municipio de a Pantelhó entonces pues nos vemos en la necesidad de no de que no sean instaladas las casillas o de que las bajemos".

Dicha decisión se turna al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para saber si dan por canceladas las elecciones extraordinarias en Pantelhó.

Cabe recordar que, en la elección ordinaria, se suspendió la elección en Pantelhó debido a la falta de garantías y no se autorizó la instalación de casillas para los comicios del 2 de junio.