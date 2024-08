SEP: este es el estado en el que retrasarían el regreso a clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene contemplado que el ciclo escolar 2024-2025 inicie el próximo lunes 26 de agosto en todas las escuelas de educación básica de todo el territorio nacional, sin embargo, existe una entidad en la que el inicio de las clases se podría retrasar, por lo que en esta nota te diremos qué es lo que se sabe sobre este delicado tema que podría afectar a miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Como se dijo antes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancará el ciclo escolar 2024-2025 el lunes 26 de agosto, sin embargo, en las escuelas de educación básica de Michoacán hay un ambiente de incertidumbre pues los agremiados de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que se encuentran valorando si arrancarán actividades o no en la fecha prevista pues tienen una serie de demandas laborales a las que las autoridades no les han dado respuesta favorable.

La SEP tiene previsto iniciar el ciclo escolar el lunes 26 de agosto en todo el territorio nacional. Foto: Cuartoscuro

Julio César Ortiz Partida, dirigente de la Sección XVIII de la CNTE, señaló que las autoridades se encuentran abiertas al diálogo para escuchar sus exigencias, sin embargo, mencionó que estos acercamientos no han resuelto nada por lo que apuntó que todos los miembros de su sección se encuentran valorando si participan o no en el inicio de clases: “Es un tema de todos el tomar la decisión y no de manera unilateral”, comentó.

Cabe mencionar que, algunas de las demandas de los trabajadores de la Sección XVIII de la CNTE están relacionadas con la abrogación de la Unidad el Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, contratación de egresados normalistas, pagos a trabajadores eventuales, nula respuesta a las solicitudes de cambios de centros de trabajo, así como distintas irregularidades en los pagos de los docentes jubilados, por lo que pretenden que las autoridades les ofrezcan una alternativa a estos problemas para así defender sus derechos laborales.

Las escuelas de Michoacán podrían sufrir un retraso en el inicio del ciclo escolar 2024-2025- Foto: Cuartoscuro

¿Qué dice la SEP sobre el posible retraso del inicio del ciclo escolar 2024-2025?

Hasta donde se sabe y tal como lo confirmó Julio César Ortiz Partida, dirigente de la Sección XVIII de la CNTE, actualmente se están realizando mesas de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo, todavía no hay una resolución que confirme si el estado de Michoacán iniciará el ciclo escolar 2024-2025 el lunes 26 de agosto, pero se espera que sea en las siguientes horas cuando se llegue a un acuerdo definitivo.

Es importante señalar, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que en algunos planteles del estado ya se iniciaron las sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar, lo cual, podría ser una buena señal para los alumnos y padres de familia, sin embargo, se sugiere mantenerse informado sobre el tema a través de los canales de comunicación oficiales de las instituciones involucradas en esta situación.