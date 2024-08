Pese a las elecciones extraordinarias en Chichimilá, Progreso, Hunucmá e Izamal, deberán crear Consejos Municipales

Aun con instancias judiciales a quienes acudir y sin una determinación oficial en relación a nuevas elecciones en los municipios de Chichimilá, Progreso, Hunucmá e Izamal, pertenecientes a Yucatán, la actual Legislatura tendrá la responsabilidad de crear Consejos Municipales para dichas localidades, así lo informó el presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso del estado, Víctor Hugo Lozano Poveda.

“Por supuesto que con toda responsabilidad vamos a generar esa designación de consejos municipales, que a todas luces tiene que ser de manera transitoria, en caso de que los ayuntamientos no puedan ser instalados de acuerdo al resultado de la elección posterior al litigio que se haya hecho en las instancias correspondientes, entonces es algo que el Congreso tiene que hacer definitivamente como obligación de nosotros y responsabilidad de los Diputados”, dijo.

Sigue leyendo:

¡Poseidón ya tiene rival! Inauguran estatua de Chaac en Telchac Puerto

Yucatán se posiciona como un modelo de crecimiento turístico sostenible, asegura Michelle Fridman

Las autoridades prevén que con esto se evite una falta de gobernabilidad. FOTO: Archivo.

Antes del 1 de septiembre tiene que haber una autoridad designada

Los Concejos Municipales, se encargaran de administrar el municipio, en caso de que al 1 de septiembre no se tenga una autoridad electa.

Las personas que integraran esos consejos las nombra el propio congreso del estado, mediante la aprobación de un dictamen y llevarán a cabo sus funciones de manera temporal.

“Nosotros hacemos la propuesta, tiene que nacer de un dictamen emitido en esta sala por la Comisión de Puntos Constitucionales y ese dictamen es puesto en consideración del Pleno del Congreso es decir, de todos los diputados, aquí solamente somos algunos integrantes de esta comisión, pero el siguiente paso en este proceso es que todo el Congreso defina si aprueba o no el dictamen emitido por esta Comisión”

Se encargarán de mantener el poder estable

Chichimilá es uno de los poblados que no tiene un gobierno definido. FOTO: Archivo.

Aclaró que la integración de estos consejos llevara un artículo transitorio para que, en caso de que los tribunales den por validos los resultados de electorales de esos municipios, antes del minuto uno del 1 de septiembre, la instalación del consejo quede anulada, porque, reiteró, lo que se tiene que garantizar es la gobernabilidad de esas poblaciones.

“Nosotros lo que tenemos que garantizar es que el primer minuto del primero de septiembre va a haber una autoridad municipal administrativa encargada del Ayuntamiento, eso es lo que tenemos que garantizar, más allá de ideas y de formas de pensar y de que lo que creo que me conviene o no me conviene nosotros tenemos que actuar con responsabilidad hacia las facultades del Congreso del Estado para darle no solamente gobernabilidad, sino estado de derecho y también razón jurídica a cada ayuntamiento”