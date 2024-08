Anticiclón del Pacífico Sur provocará fenómeno de gran magnitud: ¿afectará a México?

Un anticiclón del Pacífico Sur se ha intensificado ante el continente americano según lo han dado a conocer autoridades meteorológicas de algunos países de la región. Pero, ¿eso qué quiere decir? y sobre todo, ¿tendrá afectaciones para México? Te contamos qué es lo que se sabe hasta el momento.

Y es que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso con el objetivo de dar a conocer que con la intensificación del fenómeno podría generarse “un fenómeno de gran magnitud”, por lo que advirtió a su población ser “extremadamente precavida”.

Sigue leyendo:

Ciclón Héctor: vigilan 2 zonas de baja presión ¿están cerca de México?

Onda tropical 18 en México: ¿cuándo llega y qué estados dejará bajo el agua? | MAPA

Entre los detalles que ha comunicado el organismo peruano se encuentran que a partir de este miércoles 21 y hasta el viernes 23 de agosto existe la probabilidad de que incremente la velocidad del viento que podría ir desde moderada a extrema intensidad, situación que tendría como posible consecuencia el levantamiento de polvo y arena así como la reducción de la visibilidad horizontal.

¿Qué es un anticiclón y cómo afecta?

Por lo regular, este fenómeno se caracteriza por tener cielos despejados. Créditos: Wikipedia.

Antes de pasar a hablar sobre si este fenómeno anunciado en la zona del Pacífico Sur afectará a México, es conveniente empezar a definir qué es un anticiclón y qué manifestaciones puede llegar a registrar este fenómeno sobre todas las regiones por las que va pasando.

Así que un “anticiclón” hace referencia a determinada zona de la atmósfera que se caracteriza por tener una presión mayor a las áreas que la rodean. Durante estos eventos, las masas de aire suelen descender a partir de las capas más altas de la atmósfera e inician su recorrido a la superficie.

Cabe mencionar que debido a razones como las ya mencionadas, al momento en que se registra un anticiclón por lo general se reporta un tiempo estable. En este sentido, probablemente se acompañe de cielos despejados en las áreas que se encuentran involucradas.

¿El anticiclón del Pacífico Sur afectará a México?

El anticiclón afectará varias regiones de Perú. Créditos: X/@Senamhiperu.

Por ahora se ha informado que el anticiclón del Pacífico Sur estará afectando algunos departamentos de Perú tales como La Libertad, Áncash, Lambayeque, Arequipa, Callao, Ica, Tacna, Piura, Moquegua y Lima. Pero, ¿qué hay del caso de la República Mexicana?

Aunque las autoridades peruanas han hecho una alerta sobre este sistema, es importante señalar que hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México no ha contemplado algún tipo de afectación. Sin embargo, eso no significa que no haya otros fenómenos teniendo manifestaciones.

Por el contrario, según el pronóstico extendido de 96 horas emitido por el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en este y durante los próximos días están afectando otros eventos tales como las ondas tropicales número 17 y 18 de la temporada.