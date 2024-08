En Hermosillo no hay condiciones para un Mando Único: Antonio Astiazarán

En el municipio de Hermosillo, no están las condiciones necesarias para que se instale un mando único policial, como el instalado en San Luis Río Colorado, pero se trabajará de manera coordinada para bajar los índices delictivos, aseguró Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El presidente municipal de Hermosillo explicó que este viernes acudió a la Mesa Estatal de Seguridad donde se trabajó en diseñar estrategias para implementar un grupo operativo donde se abordará de manera coordinada para mejorar la seguridad en la capital de Sonora.

Foto: Especial

“Hemos venido trabajando, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, particularmente las corporaciones policiacas, El Ejército, Marina, La Guardia Nacional, y por supuesto las que tienen que ver con el Gobierno del Estado. Nosotros creemos que es muy importante la coordinación de manera institucional y como parte de estas acciones estaremos trabajando de manera coordinada para mejorar la seguridad en la ciudad”.

¿Para qué funciona el mando único?

Detalló que el mando único no es un tema que se haya planteado y ni siquiera está sobre la mesa porque se tiene una corporación policiaca municipal que ha funcionado y ahora solamente se sumarán las labores del resto de corporaciones estatales y federales.

Antonio Astiazarán explicó que la Ley es muy clara en cuanto a instalar un mando único policial en alguna parte y es cuando existe una alteración grave del orden público y en Hermosillo no es el caso, y dijo, no se permitirá llegar a ese extremo.

Reconoció un aumento en el tema de homicidios dolosos, donde el reporte preliminar es que el mes de julio cerró con alrededor de 20 casos, donde las últimas semanas ocurre al menos uno al día, sin embargo, dijo es un tema que se está trabajando y en eso estará enfocado el grupo operativo coordinado que se acordó este viernes.

Sin embargo, aseguró que seguirán trabajando día y noche para que Hermosillo sea una ciudad pacífica y se buscará regresar a la paz y tranquilidad que ha caracterizado a la capital de Sonora desde hace varios años.

