Paro indefinido en el Poder Judicial de Torreón: Trabajadores rechazan reforma constitucional

Este jueves, en un acto de protesta que refleja el creciente descontento dentro del Poder Judicial de la Federación, como ocurrió en otras ciudades del país, en Torreón los empleados de la citada instancia iniciaron un paro de labores indefinido en rechazo a la propuesta de reforma judicial impulsada por el Gobierno Federal. La protesta, que reunió a cerca de mil personas, incluyó el bloqueo parcial del bulevar Independencia, así como la instalación de toldos y la emisión de consignas contra la reforma.



Ernesto Vladimir Tavera Viena, juez de Tercer Distrito en la Laguna, expresó públicamente su inconformidad, subrayando que los trabajadores del Poder Judicial están profundamente preocupados por las implicaciones de la reforma. Según Tavera Viena, a pesar de haber sido invitados a foros de discusión, los trabajadores no fueron escuchados de manera significativa. “Nos invitaron a foros, pero no nos escucharon realmente. Fue una simulación. No hubo un ánimo real de modificar los puntos cruciales de esta reforma, como la elección popular de jueces y la creación de un tribunal de disciplina judicial”, afirmó.

Sigue leyendo:

¿Qué le pasó a Ariadna, joven que murió mientras entrenaba en un gimnasio de Torreón?

“Quien lo haga será palero de los corruptos”, dice AMLO sobre paro nacional de trabajadores del Poder Judicial

"No habrá quien proteja a los ciudadanos"

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestan frente a las instalaciones. Foto: Julio César Irigoyen.

El juez destacó que la propuesta podría pulverizar al Poder Judicial, el cual considera el único contrapeso actual al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión. “El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte y sus órganos, es la contención de los actos autoritarios que podrían afectar los derechos de las personas. Si eliminamos esa contención, básicamente no habrá quién proteja a los ciudadanos”, añadió Tavera Viena.

Además reconoció el impacto negativo que este paro podría tener en la administración de justicia, señalando que es una medida que les duele tomar. “En 23 años de carrera judicial, nunca habíamos tenido que hacer algo así. Estamos acostumbrados a trabajar incluso los fines de semana y en la madrugada, porque sabemos el compromiso que tenemos con la población”, comentó.

Asuntos que no son urgentes tendrán que esperar

Se seguirán atendiendo los asuntos urgentes, a pesar de los contratiempos. Foto: Archivo.

El juez enfatizó que, de aprobarse la reforma, se correría el riesgo de politizar al Poder Judicial, con consecuencias graves para la independencia y la imparcialidad de los jueces. “Si los jueces se convierten en políticos, básicamente todo lo que se ordene desde el Ejecutivo y el Legislativo será validado por ellos, ya que llegarían con un compromiso hacia el partido que los postuló”, advirtió.

Finalmente, Tavera Viena hizo un llamado a la sociedad para que se sume a esta protesta, enfatizando que el paro se mantendrá de manera indefinida. “Solicitamos a toda la sociedad que se una a esta lucha. Sabemos que esto afecta a muchas personas, pero lamentablemente, los asuntos que no son urgentes tendrán que esperar a que esta situación se solucione”, concluyó. Esta manifestación en Torreón es parte de un movimiento más amplio a nivel nacional que busca frenar lo que los trabajadores del Poder Judicial consideran un peligroso avance hacia la erosión de la independencia judicial en México.