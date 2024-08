AMLO proponen reformas a las ONG para acotar sus recursos

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma, antes de irse, para regular el financiamiento a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pues acusó que usan los recursos para financiar campañas en contra de los mexicanos.

“Todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de mexicanos”, dijo

En la mañanera, explicó que dicha reforma servirá porque cuando las organizaciones civiles deducen impuestos por donativos, los ingresos no llegan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y no se pueden utilizar para el desarrollo del país y en beneficios de todos los mexicanos.

“Cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos se está dando un uso indebido al presupuesto, y eso lo tenemos que revisar. Son las medidas que se van a tomar y pronto les vamos a informar”, declaró.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez evidenció los recursos que Estados Unidos, a través de su embajada en México, ha otorgado a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por más de 96 millones 740 mil 613 pesos desde agosto del 2018 y hasta enero de 2024.

“Ahora bien, a partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024 —como les decía, también ha habido una aportación en el año actual— Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Em bajada de los Estados Unidos de América”, declaró.

Pablo Gómez resaltó que el organismo emisor de las transnacionales financieras se llama Financial Services Center e indicó que fueron facturados por parte de MCCI a nombre de US Agency for International Development.

“Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96 millones 740 mil 613 pesos 60 centavos, a partir del 29 de agosto de 2018. El 29 de agosto de 2018, recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso, de ese año, obviamente”, sostuvo.

