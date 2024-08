VIDEO: por exceso de pasajeros, le prensan dedo a mujer en camión de Puebla

Debido al exceso de pasajeros, el dedo de una mujer quedó prensado en la puerta de un autobús de pasajeros de la Línea 3 del Ruta Puebla. El autobús cuenta con una cámara de seguridad que captó que efectivamente había un sobrecupo de personas a bordo de dicha unidad.

Según testigos, el hecho ocurrió la mañana de este miércoles 14 de agosto cuando el camión se encontraba a la altura del Paradero San Antonio, en la capital de Puebla, cuando el conductor abrió la puerta y el dedo de una pasajera quedó atrapado en la puerta. Debido a la presión, la extremidad se seccionó y la mujer tuvo que ser atendida.

Sigue leyendo

Joven se desploma y muere en Smartfit de Bosques de San Sebastián: ¿qué le pasó?

Turibus estrena ruta para recorrer el parque Aztlán a este super precio

El hecho ocurrió en la Línea 3 del Ruta Puebla

"La negligencia fue de la pasajera", dicen en redes

La mujer que resultó herida, identificada como Sara, se quejó entre la multitud hasta que el chofer de la unidad 347 abrió la puerta para liberar el dedo de la pasajera. Además, tuvo que regresar al Paradero San Antonio para que la persona lesionada fuera atendida.

Una vez en el sitio, algunas personas llamaron a una ambulancia del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de Puebla, cuyo personal atendió a la pasajera, quien aseguró que demandará penalmente al conductor del autobús. Algunas versiones de medios locales indican que la mujer perdió la extremidad, pero esto no ha sido confirmado.

La decisión de la pasajera levantó toda clase de comentarios, que incluso la culpaban por lo sucedido. "La negligencia fue de la pasajera por meter las manos dónde no se debe", "el operador es el menos culpable, no es que les ande diciendo 'súbanle hay lugares', la gente que a fuerza se quiere trepar y se agarra donde no se se debe de agarrar. Igual faltan más unidades para evitar estos accidentes", "exijan más y mejores unidades", fueron algunos de ellos.

Sigue leyendo

"Van a morir, ya sé quién fue", padre y hermano de sicario amenazan a víctimas de su hijo

Se arroja mujer con su hija de 5 años en brazos desde la azotea de un edificio