México pide seguir juicio contra fabricantes de armas en Boston

El gobierno mexicano pidió este miércoles ante la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, que continúe el juicio contra dos fabricantes de armas que demandó por prácticas negligentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se realizó una audiencia ante esta Corte para analizar las siguientes etapas en la demanda.

Esto luego de que el pasado 7 de agosto, el Juez Dennis Saylor determinó que este tribunal no puede juzgar a seis de las ocho empresas demandadas, por lo que queda vigente el reclamo contra dos: Smith & Wesson Brands Inc. Y Witmer Public Safety Group, Inc.

En el caso de la primera, sus armas son las que más se aseguran en México, mientras que la segunda distribuye sus productos en el país del norte.

Durante la audiencia de este miércoles, México destacó que continúa analizando la ruta legal a seguir y está a favor de que continúe el juicio contra esos dos fabricantes.

“Dado que el máximo tribunal estadounidense podría resolver en septiembre próximo si estudiará el caso, la Corte de Distrito fijó la siguiente audiencia para el 2 de octubre de 2024”, informó la Cancillería mexicana.

La SRE destacó que Saylor determinó el pasado 7 de agosto que las otras seis empresas no pueden ser sometidas a juicio a pesar de que realizan actividades comerciales en Massachusetts y que sus productos llegan a México.

“Esa decisión no absuelve de responsabilidad a las seis empresas por los daños ocasionados a nuestro país. Cabe resaltar que se trata del mismo juez que, en septiembre de 2022, determinó que las demandadas gozaban de inmunidad y que no podían ser llevadas ante un tribunal. México apeló y logró revertir esta decisión en enero de 2024, siendo el primer gobierno extranjero que supera esta inmunidad. Las empresas demandadas solicitaron a la Suprema Corte de ese país revisar la decisión, pero, hasta la fecha, el caso no se ha admitido a estudio”, indicó la SRE.