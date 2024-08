Se forma la tormenta tropical Ernesto que podría llegar a ser huracán: ¿es un riesgo para México?

Tras varios días de permanecer en vigilancia, la tarde de este lunes 12 de agosto se ha formado la tormenta tropical Ernesto a 3 mil 140 kilómetros al este de Cancún en el estado de Quintana Roo. Pero, ¿eso significa que es un riesgo para México? Te contamos qué es lo que se sabe hasta el momento.

Sólo que antes, es conveniente señalar que a través de su cuenta de X, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este sistema se formó a partir del potencial ciclón tropical Cinco que fue anunciado a lo largo del fin de semana por la misma institución perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, hay que recordar que Ernesto se suma a los otros cuatro ciclones tropicales que se han formado este 2024 sobre el Océano Atlántico. Y es que previo a este sistema se llegaron a consolidar Alberto, Chris, Beryl y Debby —estos dos últimos llegando a ser huracanes—.

Tormenta tropical Ernesto: ¿cómo será su trayectoria?

Ernesto podría llegar a ser huracán categoría dos. Créditos: SMN.

Hasta el momento y tomando como referencia los informes dados a conocer por las autoridades meteorológicas, este lunes 12 de agosto, tras su formación, el centro de la tormenta tropical Ernesto se localizó a 475 kilómetros al este-sureste de Antigua así como a 3 mil 140 de Cancún, Quintana Roo.

Por ahora, el sistema continúa su trayectoria con una dirección al oeste-noroeste a 44 kilómetros por hora. Sumado a ello, es importante decir que presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas que pueden llegar a los 85. Pero, ¿podría convertirse en huracán?

La respuesta a esa pregunta es sí. De hecho, de acuerdo con los pronósticos del SMN, dicho sistema podría continuar como tormenta tropical hasta el próximo miércoles 14 de agosto, pero a partir del jueves probablemente se intensifique a huracán categoría uno y luego, el viernes, a categoría dos.

Tormenta tropical Ernesto: ¿es un riesgo para México?

Ernesto no es un riesgo significativo para el país. Créditos: SMN.

Pese a que los informes meteorológicos indiquen que Ernesto podría llegar a ser hasta huracán categoría dos, un punto importante a señalar es que el SMN no tiene pronosticado que este sistema formado en el Océano Atlántico llegue a representar un gran peligro para el territorio de México. ¿Cuál es la razón?

Resulta que por ahora, la institución de la Conagua ha advertido que la tormenta tropical no significa un riesgo para la República Mexicana debido a la localización en la que se encuentra y la trayectoria que se tiene contemplada hasta al momento. No obstante, no se puede pasar por alto que todavía falta la formación de más ciclones, así que no hay que bajar la guardia.