Derecho de réplica

Me refiero al artículo de Darío Celis “El verdadero pecado de Bartlett”, publicado el pasado 7 de agosto en el diario que usted dirige. Toda vez que me alude, me permito realizar las siguientes precisiones.

Nos encontramos, nuevamente, ante una de las acostumbradas difamaciones de Celis. Anteriormente había dicho que existía un supuesto contubernio con empresas chinas, hoy refiere que “[…] la pareja sentimental del director siga operando los negocios más jugosos de la CFE.”. Este, como todos los señalamientos de Celis carecen de la mínima prueba; su objetivo es sencillamente calumniar, por lo que una vez más deben evidenciarse todas sus mentiras.

Dice: “El director de la CFE permitió que su compañera gestionará los principales negocios y un ejemplo son, precisamente, esas cinco plantas […] Todos esos contratos se ofertaron mediante licitaciones públicas internacionales y todos se declararon desiertos; posteriormente se asignaron de forma directa […].”

Falso. Se realizó un concurso abierto en el que ningún participante cumplió con las condiciones requeridas. Ante esta situación se realizaron procedimientos que buscaban asegurar las mejores condiciones para CFE, con la intervención de múltiples participantes. No hubo adjudicación directa, se privilegió en todo momento la competencia entre los desarrolladores.

Sigue mentira: “Se utilizó un vehículo, el Fideicomiso Maestro de Inversión […] [c]oncentra los grandes proyectos del sexenio fuera del balance de la CFE tradicional, con un marco normativo laxo y permisivo y con flexibilidad para manejarse al margen del Consejo de Administración.”

Todas las operaciones del Fideicomiso están adecuadamente registradas, como puede comprobarse en los Estados Financieros (dictaminados por un auditor externo), que anualmente la CFE presenta ante la Bolsa de Valores. Asimismo, el Fideicomiso fue aprobado por el Consejo de Administración, y periódicamente se le brindan informes de la situación de las plantas. Cualquier miembro del Consejo, del cual el Director General de CFE no forma parte, se lo podrá corroborar.

El objetivo de Celis no es informar, responde a otros intereses y patrocinadores. En un ejercicio de transparencia —que tanto le interesa—el debería dar a conocer a sus lectores sus conflictos de interés.

Ruego a usted, señor Director, se publique esta réplica apelando a nuestro derecho constitucional.

Por Manuel Bartlett Diaz

Director general de la Comisión Federal de Electricidad

