Infonavit 2024: este es el nuevo método para terminar de pagar más rápido mi crédito

No es una falsedad cuando decimos que una vez que adquieres tu casa con el crédito Infonavit se tiene la falsa creencia de que tu deuda perdurará por 30 años, sin embargo, ahora te daremos a conocer el nuevo método para terminar de liquidarlo. A continuación te contamos todos los detalles.

Y es que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pone a disposición de la ciudadanía las denominadas aportaciones extraordinarias, tanto si no tienes un crédito o aún no ejerces, lo anterior aplica si es que cuentas con una relación o no cuentas con un desempleo.

A continuación te contamos todos los detalles de las Aportaciones

En qué apartado de la ley se encuentran las Aportaciones Extraordinarias

Ahora bien, si es que cuentas con un empleo formal, las Aportaciones Extraordinarias no sustituyen la debida obligación que tiene tu patrón que es tu empleador de dar el Infonavit el 5% de tu salario diario integrado a tu Subcuenta de Vivienda que se realiza cada dos meses.

Las aportaciones extraordinarias se encuentran fundamentadas en el último parrafo del artículo 59 de la Ley del Infonavit. Ahora te contaremos en qué consisten tus aportaciones. Cabe señalar que cada que realices una aportación extraordinaria ese monto se suma al importe que tengas en tu Subcuenta de Vivienda.

Para que sirve las Aportaciones Extraordinaras

Si solicitas un crédito se suma al monto de crédito que se te otorgue y si llegas a tu edad de retiro ante el IMSS y cuentas con importe de Aportaciones Extraordinarias en tu Subcuenta de Vivienda, puedes solicitar su devolución que se te entregará junto con las aportaciones.

Para realizar las Aportaciones Extraordinarias debes hacer lo siguiente: primero debes registrarte en Mi cuenta Infonavit, en la página oficial del instituto, una vez dentro hay que seleccionar la pestaña de "Ahorro" y enseguida te aparecerá la opción de "Aportaciones Extraordinarias".

El siguiente paso es determinar el monto a pagar para generar tu ficha, ahí puedes indicar lo que tu quieras aportar y todo parece indicar que tienes un límite. Para avanzar es necesario generar una ficha para realizar los pagos o también puedes pagar por CODI.