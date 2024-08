¿Cuánto gana un repartidor de la app DiDi Food en México en 2024?

En el sector restaurantero, un repartidor de comida rápida es esencial para el negocio de los alimentos preparados, el cual, es un empleo que puede ser bien remunerado. Ahora, con la llegada de las aplicaciones este oficio ha ganado más terreno y hace que aquellos que entregan estos pedidos en bici, motocicleta o automóvil tengan mayores ganancias, tal como lo ofrece DiDi Food.

Para aquellos que aún conocen esta aplicación, DiDi Food es una app en la que puedes encontrar una gran variedad de restaurante y tipos de comida para pedirla a domicilio en cualquier domicilio que el comensal lo solicite.

Repartidores de comida rápida en la República mexicana Foto: Especial

Didi Food, una oportunidad de ingreso

Con la llegada de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la demanda de pedidos de comida rápida por aplicación aumentó y los repartidores de cada local no se daban abasto, por lo que cada negocio optó por actualizarse e integrar a Didi Food para abastecer los encargos que cientos de personas realizaban para no ponerse en peligro al salir de casa y no solo ofrecer servicios de transporte con vehículos particulares.

Se obtienen buenas ganancias si trabajas duro Foto: Especial

Hoy, muchos jóvenes y adultos ven una oportunidad de tener un ingreso o un segundo ingreso al entrar a los servicios de reparto de comida, paquetería y más, compitiendo con empresas del mismo ramo como Uber Eats o Rappi.

¿Cuánto gana un repartidor de Didi Food en México?

Un repartidor de DiDi Food, percibe un salario promedio por ocho horas de trabajo de seis mil 197 pesos mexicanos de manera mensual, esto de acuerdo al medio especializado en empleos, Indeed; sin embargo, puede aumentar un poco más si la jornada es muy buena o el esfuerzo que des durante el día.

No obstante, el mínimo a obtener en ganancias es de cuatro mil 167 pesos y lo máximo que se puede generar es hasta nueve mil 213 pesos. Además, de acuerdo con algunos testimonios dentro del sitio de empleos, indica que se pueden obtener ganancias por seis mil 500 pesos siendo nivel "leyenda".

Didi Food, una oportunidad de obtener ganancias

Sin embargo, en el portal advierten que las ganancias finales usando la app, pueden variar de acuerdo a la ciudad donde se labora y el número de pedidos completados, por lo que no garantizan el margen máximo.

¿Cuáles son los beneficios de trabajar en DiDi Food?

Usuarios destacan que el horario es muy flexible, ya que el trabajador elige el horario que más le convenga y conectarse a la hora que prefiera; sin embargo, no cuentan con prestaciones como seguro social o aguinaldo.

Repartidores van en bicicleta o moto Foto: Especial

De trabajar arduamente y cumplir con las metas establecidas, el trabajador de Didi puede superar el sueldo de los 10 mil pesos gracias a que la app ofrece algunos incentivos en cada entrega.

