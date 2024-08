VIDEO: el momento heroico en el que un ciudadano salva a un joven de arrojarse de un puente en la México-Puebla

La salud mental es un problema que no debe tomarse a la ligera debido a que puede derivar en acciones que pueden poner en riesgo hasta nuestra propia integridad. Lo anterior ocurrió en la autopista México-Puebla, donde un joven subió a lo alto de un puente y amenazó con arrojarse.

¿Qué pasó en la México-Puebla, hoy 1 de agosto?

Los hechos ocurrieron a la altura de la Unidad Habitacional Volkswagen Sur, hasta donde arribaron cuerpos de emergencias y elementos de la Policía de Puebla, quienes acordonaron el área y realizaron todos los protocolos necesarios en dado caso que la persona se aventara hacia el arroyo vehícular.

En redes sociales y grupos de WhatsApp se comenzaron a difundir imágenes donde se observaba al hombre arriba de la estructura, gritando que atentaría con su vida si se acercaban. Lo que sorprendió a los transeúntes es que fue un ciudadano quien intervino para salvar al implicado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre logró subir también a la estructura y atrapó al joven de la camisa para jalarlo hacia una zona segura. La acción anterior provocó que los cuerpos de emergencia se unieran al ciudadanio y con ayuda de varias manos llevaron al joven a tierra firme.

Linea de la vida para prevenir la depresión

Los casos de depresión y ansiedad tuvieron un repunte en el estado de Puebla y resto de la República tras la pandemia de COVID-19, derivado de las pérdidas humanas y de trabajo que hubo en la temporada. De enero a septiembre del año pasado, la entidad registró dos mil 489 casos de depresión.

El trastorno depresivo mayor se caracteriza porque la persona no se levanta, no se baña, no quiere socializar, se aísla y empieza a tener ideas de muerte o hasta alucinaciones. Si es recurrente, de difícil tratamiento o resistente a éste se puede convertir en una enfermedad discapacitante.

Si conoces de alguien o tu mismo necesitas atención personalizada, autoridades ponen al alcance de la población el siguiente número telefónico sobre los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y de salud mental.