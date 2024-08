¿Quiénes son Yesenia y Guadalupe, hermanas localizadas sin vida en departamento de Hidalgo? Su madre exige justicia

Las hermanas Yesenia Yoselín y Guadalupe fueron localizadas sin vida y con huellas de violencia dentro de un departamento localizado en el municipio de Santiago Tulantepec en el estado de Hidalgo. Ahora, su madre, la señora Balbina Garrido, exige justicia para quienes serían sus únicas dos hijas.

Cabe mencionar que junto con ellas, también se encontró a una tercera víctima identificada con el nombre de Daniela, una joven que era amiga de las otras dos chicas y que presuntamente vivía sola en Hidalgo, debido a que su familia era de Tijuana, Baja California.

Al ser entrevistada por la página Hidalguía, la señora Balbina Garrido, madre de Yesenia y Guadalupe, explicó que sus dos hijas ya eran adultas y vivían solas debido que ya tenían una vida independiente en un domicilio ubicado apenas a unas cuadras de su casa familiar.

La mayor de ellas era Yesenia Yoselín, una joven de 25 años de edad que trabajaba como laboratorista clínico en el Centro de Tulancingo. Mientras tanto, Guadalupe, la hija menor de Balbina, tenía 23 años de edad, laboraba en una tienda departamental “3B” y se encontraba estudiando la Licenciatura en Criminalística.

Es conveniente destacar que de acuerdo con el testimonio de su madre, Guadalupe era una chica muy alegre y actualmentante tenía cuatro meses de embarazo. Aunque falta que se terminen de realizar las indagatorias necesarias, la madre de familia no culpa a la pareja de la joven.

Luego de que se inició el proceso legal por los probables feminicidios de Yesenia y Guadalupe, la señora Balbina ha pedido el apoyo de las autoridades. En este sentido, aunque la madre de familia señala que las instituciones los han atendido bien, desea que este caso no quede impune y que haya justicia.

“Yo le pido a las autoridades que nos ayuden a esclarecer todo esto, que no quede impune esto que hicieron. No sé quién lo hizo, no tengo idea, pero fue algo horrible. Imagínense mis dos hijas, eran las únicas que tenía", expresó la madre de ambas.