La CANÍCULA en México: ¿se presentará el fenómeno en el país?

Ante los escenarios de una temporada de lluvias abundantes en México, el fenómeno de la canícula no podría ocurrir. Así lo dio a conocer, el meteorológico José Martín Cortés en entrevista con El Heraldo de México, quien dijo que debido la extensión de lluvia puede que no haya canícula este año. “La canícula este 2024 podría no darse en México”, afirmó.

El especialista advirtió que contrario a la información que circula en redes sociales el norte del país no atravesará por días de extremo calor, puesto que las lluvias de verano no disminuirán. Por lo anterior, señaló que es importante no hacer caso de mensajes si no son directamente de las fuentes oficiales, y peor que hablen de más calor.

Detalló que la canícula no es predecible, no tiene fecha de inicio ni de fin, no dura 40 días y no son los días más calurosos del año. “En principio la canícula es simplemente la disminución de las precipitaciones dentro de la temporada de lluvias, ya se han dado precipitaciones en gran parte del país, no tanto en el noreste, pero básicamente cuando la lluvia tiende a disminuir en gran parte del territorio nacional se le conoce como canícula”.

Advirtió que el mito de que no llueve durante la canícula, es falso ya que las precipitaciones siguen presentes sólo que disminuye su cantidad acumulada y frecuencia.

Creencias, mitos y realidades de la canícula

El licenciado en Ciencias Atmosféricas detalló que la mayor parte de la información sobre la canícula proviene de Europa, al querer aplicarla de la misma forma en México es cuando se genera error.

“Recuerden, en México, hablar de la canícula es exclusiva referencia al comportamiento de la lluvia, no de las temperaturas”, señaló en su publicación en Meteored.

Ahí enfatizó que las falsas publicaciones aseguran que esos 40 días se tendrá la mayor intensidad del calor, debido a que las lluvias se retiran y está soleado por completo; sin embargo, en México los meses de abril y mayo es cuando se registran los valores térmicos más altos con extremas de 45 a 50 grados y en la canícula apenas llega a 40 grados, “pero sí aumenta el bochorno”, advirtió.