Clara Brugada anuncia entrega de programas sociales en la CDMX ¿Cuándo y donde darán los apoyos?

“El voto que nos otorgaron no es un cheque en blanco a la cuarta transformación, no vamos a fallarles”, afirmó la jefa de gobierno electa, Clara Brugada en el inicio de su gira de agradecimiento tras su victoria el 2 de junio en la alcaldía Milpa Alta.

Asimismo, desde la Plaza Corregidora Cruztitla, la morenista anunció que será a partir del próximo 6 de noviembre, cuando arranque con la entrega de los programas sociales emblema de su próxima administración, como son: apoyo de transporte para jóvenes universitarios, apoyo económico para la primera primera infancia, apoyo para adultos de 57 a 60 años, entre otros.

De igual forma, apuntó que el próximo año iniciará la construcción de tres de los cinco cablebus que prometió durante su campaña electoral.

Continuidad de la 4T

Dejó en claro que “el pueblo espera resolver sus problemas y eso es a lo que nos tenemos que abocar, y lo vamos a hacer”.

Por ello dijo que hará “un gobierno honesto y austero, que no tenga lujos en la burocracia del gobierno”.

“Un gobierno que combata desigualdades y un gobierno que garantice seguridad y paz para los habitantes. Un gobierno que atienda a los jóvenes para que no se nos descarrilen y para que no tengamos más inseguridad. Un gobierno que defienda a las mujeres de la Ciudad de México, que las proteja, que las apoye, que las libere. Un gobierno que logre más prosperidad económica”, añadió.

Reiteró que en coordinación con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum resolverán el problema del agua, además de que impulsará planeas de justicia para cada pueblo originario.

Manifestó que van por un gran número de infraestructura deportiva en esta demarcación, incluso, expresó que habrá una pista de hielo permanente y una pista para correr con tartán.

Aclaró que van por fortalecer la producción de nopal y la economía local.

“Lo que hagamos va a ser con consulta y de la mano de ustedes. En pueblos originarios hay que pedir permiso. Vamos a coordinarnos con los pueblos originarios. Es una manera de relacionarnos correcta y democráticamente con los pueblos originarios”, concluyó.

Brugada anuncia cambios en estructura de Gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno electa para el periodo 2024-2030, Clara Brugada anunció que el Instituto de Vivienda (INVI) se convertirá en la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México.

Asimismo, durante el inicio de su gira de agradecimiento en la alcaldía Milpa alta, reiteró de que el Sistema de Aguas será la Secretaría del Agua.

Para concretar esto, la morenista explicó que requerirá el apoyo de los integrantes de la III Legislatura, que inicia labores el próximo 1 de septiembre.

“El INVI que ahora no va a ser el INVI, les estoy diciendo muchas cosas que no debería de decir… vamos a crear la secretaría de vivienda de la Ciudad de México”, apuntó.

De igual forma, anunció que va a instalar oficinas de gobierno capitalino en cada una de las 16 alcaldías.

Lo anterior, detalló tiene como objetivo “territorializar” la capital para acercar los servicios a todos los habitantes, principalmente, quienes viven en las periferias.

“Es muy sencillo explicar lo que estoy diciendo antes el departamento del distrito federal ¿Se acuerdan? Tenía su operación territorial ellos eran los que operaban al departamento del Distrito Federal… el gobierno de la necesita llegar y atender a la gente eso es territorializar al gobierno de la ciudad, un lugar que ya me ayudarán para que haya atención ciudadana y no necesitan ir a kilómetros para ser atendidos”, destacó.

Finalmente pidió a los milpaltenses unidad y evitar la división en el partido.

Promete acabar con el rezago de Tláhuac en 3 años

La jefa de gobierno electa, Clara Brugada se comprometió a que, en tres años, culminará con todo el rezago en materia de obras y servicio que tiene la alcaldía Tláhuac.

Desde el centro de esta demarcación y durante el primer día de su gira de agradecimiento, la morenista destacó que brindará apoyo total a las periferias de la capital.

Por lo que, dejó en claro a los habitantes de Tláhuac que protegerá las zonas de conservación de este espacio, “y no se permitirán más construcciones” de edificios habitacionales.

“No más construcciones en Tláhuac que a veces provocan que la riqueza que hoy se tiene se venga a parar. Así que cuenten conmigo para garantizar que aquí en Tláhuac tengamos protección de esta gran zona y evitar que sea el destino de todo lo que signifique proyectos inmobiliarios o de viviendas”, apuntó.

Recordó que en esta alcaldía ya existen diversos asentamientos humanos, que tendrán que regularizar, “y ya con eso compañeros”.

“Pero hay que respetar no más crecimiento en la zona de conservación, no más crecimiento en la zona de conservación. Tenemos que cuidar a Tláhuac. Así que vamos a apoyar a que los asentamientos, los revisemos, los campamentos los revisemos para avanzar. No queremos campamentos en la ciudad, queremos vivienda digna, sí, vivienda digna en la Ciudad de México”, destacó.

Puntualizó que con el apoyo de los diputados locales, “voy a proponer la creación de la Secretaría de la Vivienda en esta Ciudad de México para que podamos darle importancia a este tema tan importante y tan necesario”.

Finalmente dijo que “lo que dijimos en campaña, lo vamos a cumplir”, pues un total de 2 millones 800 mil personas con sus votos lograron que la capital siga siendo el corazón de la transformación de este país.

