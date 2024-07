Robson Conceicao, quiere enfrentar a Óscar Valdez

El recién coronado campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), brasileño Robson Conceicao, tiene claro su panorama: le da la revancha al estadounidense O'Shaquie Foster o va a buscar venganza con el mexicano Óscar Valdez.

El sábado por la noche en Newark, Nueva Jersey, Robson destronó a Foster y se coronó campeón mundial tras su cuarto intento, un triunfo que asegura prometió a sus hijas.

"Se lo prometí a una de mis hijas y lo cumplí. Estoy muy feliz de no haberme rendido, después de tres intentos, lo más fácil hubiera sido no seguir, pero ahora ya soy campeón y me voy a tatuar el cinturón en el pecho", dijo el brasileño, quien estuvo presente en una videoconferencia durante el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo.

Conceicao regresó a su país para tomar un descanso Foto: Especial

Conceicao se coronó tras una sequía

El campeón olímpico de Río 2016 se coronó a los 35 años de edad y de paso rompió una sequía de casi cinco décadas sin campeones brasileños del organismo verde y oro.

"Fue una alegría muy grande saber que logré mi meta. Por eso lloré arriba del ring, por eso espero con ansias tener mi cinturón. Es una noche que jamás olvidaré. Una pelea dura, con el resultado que siempre había soñado", abundó.

Por ahora, Conceicao regresó a su país para tomar un descanso junto a su familia, pero ahora, con el campeonato bajo el brazo, sabe que pronto tendrá que regresar al gimnasio para no cortar con el trabajo.

"Yo estoy listo para quien sea. Puede ser una revancha con Foster o puede ser una revancha con Óscar Valdez, con quien tengo cosas pendientes. Pero si a mí me preguntan, quiero a Valdez, yo ya peleé en su casa, ahora me gustaría que viniera a la mía.

Que peleara conmigo en Brasil", explicó el peleador que nació en Salvador y que tropezó ante Óscar Valdez en 2021, su primer descalabro profesional.

DRV