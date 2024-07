Vecinos de Salamanca denuncian a hombre que mata a perritos para comérselos en Guanajuato

En el municipio de Salamanca, Guanajuato, vecinos denunciaron a un hombre que asesinaba a perritos en condiciones de calle para después robarlos, cocinarlos y finalmente comerlos, acción que fue grabada por habitantes de Lomas del Prado.

Fueron testigos quienes detallaron que esta no era la primera vez que el hombre de identidad desconocida realiza este acto de extremo maltrato animal, pues alegan que el sujeto padece de sus facultades mentales, quien además, mata con extrema crueldad a los perritos para alimentarse de los caninos a la vista de todos sus vecinos.

Sigue leyendo:

VIDEO: así fue el momento en que un motociclista asalta a un menor para robar su celular en Guanajuato

Flexi pone sus productos al 50 por ciento de descuento tras el cierre de su planta en Guanajuato

En Guanjuato sucede un acto de crueldad animal Foto: Especial

Vecinos exponen caso de hombre mata perros para comérselos

En redes sociales circula un mensaje proveniente de uno de los vecino escrito en la aplicación perteneciente al gigante de la mensajería instantánea, WhatsApp, en el que detalla la forma en que el hombre, quien siempre está drogado, mata y desolla a un perrito para después comerlo.

“Me duele publicar este tipo de noticias, pero me siento impotente y muy triste por lo que me tocó ver, la persona que está en el Oxxo abriendo la puerta que está mal como de sus facultades mentales y siempre se está drogando, mató a un perro y desolló y se lo estaba comiendo, fue tan triste ver como se ensañó con el perro, se llamó a la policía, pero por su problema de facultades mentales no lo pueden remitir. Tengamos mucho cuidado porque siempre se encuentra en el Oxxo y muy agresivo y no se tentó el corazón en hacer ese tipo de daño a un ser viviente”, se lee en el mensaje que circula en redes.

Mensaje denunciando al hombre que mata a perritos Foto: Especial

Según los testimonios vecinales, no ha sido la primera denuncia hacia el hombre de pocos escrúpulos, ya que la policía de Salamanca no ha hecho lo suficiente para detener estos actos criminales, pues está calificado como un delito en Guanajuato y puede ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

¿Cuántos años son cárcel pasaría una persona por maltrato animal?

Si bien es cierto, en la entidad guanajuatense se han aprobado leyes para la protección de animales, no obstante, los esfuerzos por parte de la población y de colectivos a favor de salvaguardar su integridad, no han sido suficientes para crear conciencias, ya que continúan los casos de crueldad en el estado.

Te puede interesar: VIDEO: botarga del Dr. Simi se hace viral por interrumpir su baile para acariciar un perrito de la calle

Las penas en México para la crueldad animal son severas Foto: Especial

Sin embargo, aquella persona que cause con dolo la muerte de un animal, se le impondrá una pena de seis a dos años de prisión y de 70 a 300 días de multa, esto de acuerdo con el Código Penal de Guanajuato. En caso de que haga uso de métodos que provoquen el sufrimiento animal previo a su muerte, la sentencia podría aumentar hasta en una mitad.

En el caso particular de los perritos, si la muerte fue causada por actividades de espectáculo o pelea, la pena incrementaría hasta en dos tercios de la pena del Artículo 13 de este código.

DRV/TJM