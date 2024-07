Claudia Sheinbaum se compromete a fortalecer la CFE

La virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los próximos seis años de su gobierno, así como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato.

Durante la evaluación de resultados de CFE en Central de Combustión Interna (CCI) Mexicali Oriente, reconoció la labor del mandatario federal; de Manuel Bartlett, director general de CFE, así como la de sus colaboradores, pues aseguró que en seis años recuperaron a la paraestatal.

“Encabezados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Licenciado Bartlett, y muchos ingenieros e ingenieras de la Comisión Federal de Electricidad y sus trabajadores, hoy podemos decir que se ha rescatado la Comisión Federal de Electricidad.

El presidente puso un nuevo objetivo con el que estamos de acuerdo, con la generación al menos del 54 por ciento mayoritariamente por el Estado y 46 por ciento privada. Y la conducción de la planeación por parte del Estado mexicano… Nos va a tocar seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, avanzar todavía más en el sistema eléctrico nacional”, declaró.

En su intervención, indicó que el rescate de la Comisión Federal de Electricidad es una hazaña histórica del Gobierno de la República y del pueblo de México, asimismo destacó saber del tema eléctrico porque gran parte de su vida se dedicó al estudio de la misma e incluso trabajó en la CFE, es por ello, que sabe del fortalecimiento de dicho sector.

“El Presidente ha sido muy generoso al personalmente explicarme lo logrado en casi seis años, que en realidad yo lo catalogo como una hazaña histórica del gobierno de la República y del pueblo de México… me dediqué al estudio de la producción y el consumo de energía. Estudié física y también tengo un doctorado en Ingeniería en Energía, así que durante muchos años me dediqué a estudiar la producción y el consumo de energía eléctrica en México. Fui incluso durante una época trabajadora en el área de estudios económicos de la Comisión Federal de Electricidad”, agregó.

La morenista resaltó la importancia de mantener fuerte la CFE, pues con esto se lograrán cumplir grandes objetivos, entre ellos: tener un buen sistema energético, la soberanía de una energía accesible y de bajo costo, además de reducir los impactos ambientales.

“Para cumplir los grandes objetivos de cualquier sistema energético en el mundo, soberanía, energía accesible de bajo costo para el desarrollo de la población, disminuir los impactos ambientales y también la capacidad de respuesta frente a adversidades que hoy elegantemente llaman resiliencia. Los intentos de que el libre mercado marque la gestión de los sectores estratégicos en general no han funcionado en ningún lugar del mundo y han provocado altos costos de electricidad”, explicó.

En tanto, Sheinbaum Pardo hizo un reencuentro de cómo en varias ocasiones en el periodo neoliberal intentaron privatizar la energía en el país; sin embargo, sostuvo que la resistencia de las y los trabajadores de la Comisión, así como la de la población, lo impidieron.

Utilidades de CFE para subsidios de luz en 5 estados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las utilidades de este año de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán para los subsidios de luz en cinco estados del noreste de la República Mexicana.



“Ya saqué el acuerdo con Manuel Bartlett para que este año las utilidades que tiene la Comisión Federal las va a dedicar a financiar el subsidio a los consumidores de energía eléctrica. Para que en Mexicali quede calor, un poco de calor, no mucho, que no venga tan alto el precio de la luz, o sea que no llegue tan exagerado el precio del recibo de la luz porque la Comisión Federal va a aportar las utilidades que tenemos ahora con el propósito de mantener el subsidio no solo en Baja California, sino también en Sonora, en Sinaloa, en Baja Sur, hasta Nayarit, en el verano. Entonces, esto es una buena, muy buena noticia”, dijo.

En el evento desde la nueva Central de Combustión Interna en Mexicali, López Obrador dijo que hoy se viven tiempos nuevos en cuestión de electricidad y al igual que la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum agradeció a los trabajadores de la CFE y a sus los técnicos, porque sin ellos no se hubiera podido rescatar a la paraestatal.

“Son tiempos nuevos por completo. Y yo quiero también agradecerles mucho a los trabajadores de la Comisión Federal, a los étnicos, porque sin ustedes no hubiésemos avanzado en el propósito de rescatar esta empresa pública, esta empresa de la nación, porque había otro plan, porque había otro plan, el de privatizar la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y todo hasta los reclusorios, el agua, los puertos, los aeropuertos todo. Yo hoy en la mañana lo decía: privatizar de acuerdo a lo que dice el diccionario es convertir lo público, lo que es de todos, en privado, es decir, pasarlo a manos de particulares”, explicó.

Ante el compromiso que hizo su sucesora de seguir fortaleciendo a la CFE, el mandatario federal afirmó que “lo va a cepillar” porque Claudia Sheinbaum será una buena presidenta, “el primero de octubre entregaré la banda presidencial a una mujer que va a ser la mejor presidenta de los últimos tiempos en nuestro país”, dijo.