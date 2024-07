No se autorizarán obras en Six Flags ni en el Bosque de Tlalpan, informa Martí Batres

El gobierno de la Ciudad de México no va a autorizar el proyecto en Six Flags, ni tampoco la construcción de un estacionamiento en el Bosque de Tlalpan, aseguró el jefe de Gobierno, Martí Batres.

En el arranque del Operativo Coyoacán-Tlalpan, el mandatario capitalino afirmó que no se avalará ningún proyecto que atente contra el medio ambiente.

Gobierno de CDMX no avalará obra de Six Flags

El proyecto contemplaba talar más de 150 árboles

“Aquí yo quiero reiterar que no se va a avalar por parte del Gobierno de la Ciudad, ningún proyecto que implique talar árboles en Six Flags, son nuestros bosques, es la zona donde se recarga el acuífero, donde se produce el oxígeno y dónde se genera el clima templado de nuestra ciudad. Entonces, no se va a hacer, aquí aprovecho para decirlo, no se avalará ningún proyecto que implique talar árboles en este centro recreativo y de diversiones que es Six Flags”, aseguró.

Martí Batres explicó que tampoco se va a desarrollar el proyecto del estacionamiento en el bosque de Tlalpan porque afecta la convivencia de las y los habitantes del sur de la Ciudad de México.

“Hay otra inquietud de habitantes de la Alcaldía de Tlalpan en torno a si se va a hacer el estacionamiento en el Bosque de Tlalpan. También quiero decirles que no se va a hacer; hay vecinas, vecinos que nos han pedido que no se haga, que puede afectar la convivencia que se da en este importante centro de asistencia familiar, de recreación familiar, y no se va a hacer este estacionamiento tampoco”, señaló.

