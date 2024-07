Secretaría de Bienestar llama a no caer en fraudes de préstamos y créditos

La Secretaría de Bienestar llamó a los ciudadanos a no creer en que la dependencia ofrece préstamos, tarjetas y programas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o por WhatsApp.

“La Secretaría de Bienestar no entrega créditos ni préstamos a cuenta de los Programas del Bienestar; tampoco ofrece préstamos, tarjetas, ni programas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o WhatsApp”, declaró la titular Ariadna Montiel.

A través de un comunicado, detalló que es importante que la población no se deje sorprender por este tipo de engaños y exhortó a los mismos a no contestar los mensajes donde se les ofrezca algún tipo de préstamo, así como a no proporcionar datos personales ni el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar.

“No dejarse sorprender por este tipo de engaños, no contestar los mensajes donde se les ofrecen préstamos, ni proporcionar datos personales, número o NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar”, agregó la secretaria de Bienestar.

Finalmente, Montiel Reyes llamó a las y los derechohabientes de los programas de Bienestar a mantenerse informados a través de la página y las redes sociales oficiales de dicha secretaría.