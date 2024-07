Mujer se fractura ambas piernas por colapso de techo en su casa de la CDMX

Una mujer sufrió graves heridas dentro de su propio hogar luego de que se cayera una losa del techo, hechos ocurridos en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió tras el llamado vía radio sobre el colapso de techo en una vivienda situada en la calle Labradores, de la colonia Morelos.

Los uniformados llegaron y comprobaron que la cocina se encontraba destrozada por el derrumbe de una loza, debajo de la cual se encontraba una mujer de 25 años con manchas de sangre.

Sigue leyendo:

FOTOS: incendio arrasa con hogares en asentamiento irregular en Ciudad Nezahualcóyotl

Balean a un automovilista en Circuito Interior, en la colonia Anzures: esto es lo que se sabe



FOTO: SSC CDMX

Techo colapsa y fractura las piernas de una mujer

Servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas también arribaron para atender a la afectada, ofrecer primeros auxilios y trasladarla a un centro médico. Sin embargo, pese a las atenciones, los médicos diagnosticaron que la joven había sufrido fracturas en ambas piernas y golpes en la cabeza.

Las imágenes compartidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana revelan que un tinaco de agua también fue derribado. No obstante, no se dio a conocer la razón por la cual la estructura no pudo sostenerse.

edg