INE entrega su credencial para votar a Sanjuana Maldonado tras ser indultada en San Luis Potosí

A poco más de un mes de ser indultada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí y obtener su libertad tras 15 años de reclusión, Sanjuana Maldonado Amaya recibió del Instituto Nacional Electoral (INE) su credencial para votar con fotografía por lo que ya podrá ejercer sus derechos civiles a plenitud.

Sanjuana Maldonado del joven entrevista que ahora que "estrena" su credencial del INE la utilizará para buscar empleo y además para retirar sus estudios truncos en Informática e iniciar la Licenciatura en Derecho para que una vez que obtenga el título de abogada defender a cientos de mujeres que, como ella, tuvieron un proceso y cumplen una condena sin merecerlo.

Sanjuana obtuvo su credencial para votar este jueves Foto: Especial

"Hay muchas personas que están en espera de una oportunidad como y esperé tanto tiempo y le pedía a Dios está oportunidad de salir y la verdad no había oportunidades, así como yo hay muchas mujeres sentenciadas a 30, 50, 80 años de prisión y quisiera unirme a esta lucha de injusticia que hay aquí en México y en San Luis más que nada", expuso.

Entregan dictamen de "Ley Sanjuana"

Luego de recibir del INE su credencial para votar, Sanjuana Maldonado se dirigió al Congreso del Estado donde entregó un escrito para que se agregado al Dictamen de la "Ley Sanjuana", iniciativa que junto con la organización "Perteneces" presentaron para regular el indulto en todos los casos y no solamente en delitos menores.

El documento detalla el indulto que recibió en el Congreso de San Luis Potosí Foto: Especial

Celia Valdivieso, abogada de Perteneces explicó que en el documento sea incorporado el Indulto Necesario y no queda solamente en el Indulto por Gracia como el que dejó libre a Sanjuana, pero que no la declara inocente del delito de secuestro por el que fue sentenciada a 30 años de prisión.

La abogada recordó que al momento de hacer la petición del Indulto al Congreso del Estado, Sanjuana la fundamentó en las graves violaciones al debido proceso y a los derechos humanos que padeció durante su juicio, donde no se aplicó perspectiva de género, no tuvo acceso a una defensa técnica y no fueron valoradas sus pruebas.

Foto: Especial

"Cuando el Congreso concede el Indulto pero por Gracia, es decir sin que se hayan analizado las violaciones a sus derechos humanos, esto da lugar a qué solicitemos al Congreso que apruebe la Ley Sanjuana en la que se explica los tipos de indulto, el Necesario y el de Por Gracia y que de entienda que Sanjuana era merecedora del Indulto Necesario porque no pudo demostrar su inocencia por propios errores del procedimiento judicial al que ha estado sujeta de forma ilegal y arbitraria", puntualizó.

