Se requiere mayor inversión para garantizar el agua en México: Conagua

En el Foro Regional Hidroagrícola, que se realizó en Aguascalientes, expertos advirtieron que, si no se invierten mayores recursos en el tema hídrico, no se va a poder garantizar el agua como derecho humano para los mexicanos.

El exdirector de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Luis Luege Tamargo, expuso que el tema del agua no tiene color ni ideologías, por lo que debe haber voluntad política para atenderlo con mejores presupuestos para poder alcanzar la tecnificación en el campo mexicano, y ahorrar agua para garantizar el abasto en todo el país.

Sigue leyendo:

Las claves del freno de Tesla en Nuevo León: Elon Musk, Donald Trump, elecciones en Estados Unidos

“El agua no tiene color, es incolora, es decir, no es de partidos, no es de ideologías, es una cuestión totalmente práctica, y que el camino, la hoja de ruta está muy clara: tecnificación, planeación e inversión; si no logramos mejorar los presupuestos para la Conagua, los programas paripasos, los programas APP´S y contratos, es muy difícil que lleguemos a cumplir un objetivo que estamos olvidando, que es el derecho humano al agua a todos”, señaló.